ВПК Беларуси. Часть 1: поглощение Россией

Кремль успешно превратил Беларусь в придаток своего ВПК. Беларусские квалифицированные специалисты активно вовлечены в процесс разработки, частичного производства и обслуживания российского вооружения. Помимо этого проводится постоянная работа по внедрению совместных российско-белорусских сервисных технических центров. Отдельные заводы российского ВПК напрямую ставят задачи предприятиям беларусской оборонки.

И если еще несколько лет назад речь шла только о ремонте и восстановлении техники Российской Федерации и советских запасов, то есть, беларусские предприятия, в основном, проводили восстановительный ремонт зенитно-ракетных комплексов, авиационной техники, разворачивали мобильные центры по ремонту бронетанковой техники российского и еще советского производства, то, в связи с поглощением РБ РФ, с недавних пор, налажен выпуск боевых ударных и разведывательных дронов, беспилотных вертолетов, предприятия обслуживают радиоэлектронное вооружение и производят отдельные узлы и изделия. Уже проводятся как заказные, так и совместные работы по модернизации вооружений и военной техники.

Как известно, ВПК РФ сотрудничает со 120 беларусскими заводами и конструкторскими бюро по 1600 видам военно-технической продукции, а 940 предприятий России, в рамках производственной кооперации, поставляют 67 предприятиям ВПК Беларуси около 4000 наименований продукции. И обе "страны-союзницы" справедливо считают, что "сотрудничество именно в военной сфере – пример наиболее успешного взаимодействия".

Российская Федерация очень чётко поняла, что без Украины и Беларуси, в первую очередь, а также стран Балтии во вторую, у неё не хватает ни нормальных конструкторских бюро, ни нормальных заводов, ни квалифицированных кадров, которые что-то могут придумать. Всё что есть в Российской Федерации – фактически это разобранные иностранные образцы, которые каким-то образом попали на их территорию и после плагиата были собраны уже на месте. Некоторые копии стопроцентные, некоторые модернизированные, но, тем не менее, ничего своего фактически Россия за 30 лет не выдумала. Всё это – либо плагиат – тупое копирование западных образцов, либо советские разработки, доставшиеся от советского ВПК, которые, по сути, в большей части, тот же плагиат, только более устаревший.

Еще в первые месяцы 2000 года была создана Межгосударственная финансово-промышленная группа (МФПГ) "Оборонительные системы", в которую вошли 5 беларусских и 12 российских предприятий. Кооперация с Беларусью, а фактически вовлечение в единый российский военно-промышленный комплекс под видом сотрудничества, на сегодня, достигла поистине глобальных масштабов.

И вроде как немного, но список предприятий, воинских складов, баз хранения и военных арсеналов, банков, беларуской чавунки (железной дороги), можно продолжить еще и "невинными" на первый взгляд организациями. В фактическую работу по обеспечению фашистской армии Российской Федерации и фактически в ее военно-промышленный комплекс вовлечены ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Волатавто", 558 Авиаремонтный завод в Барановичах, ОАО "АГАТ-системы управления" с Дочерними предприятиями ОАО "Агат – электромеханический завод" и ОАО "Агат – систем", предприятие "Актуальные решения безопасности", предприятие ОАО "НИИКР "Алевкурп", ЗАО "Группа производственных технологий и авиационного машиностроения "Аэромаш", Холдинг "БелОМО", в который входят ВАТ "ММЗ им С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга БелОМО, Унитарное предприятие "НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО", ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", ОАО "Зенит-БелОМО" ОАО "Жлобинский завод "Свет", ОАО "Завод "ОПТИК", Государственное внешнеэкономическое Унитарное предприятие "Белвнешпромсервис", ООО "Армакорп", Компания СООО "Виртуальные технологии", ЗАО "Белтехэкспорт", Государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белспецвнештехника", ООО "БСВТ-НТ", Частное торговое унитарное предприятие "ВундерКабель" ООО "Дорэлектромаш", КБ "Дисплей", Инновационный центр разработок "Горизонт, ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", Республиканское государственное производственное унитарное предприятие "Завод точной электромеханики", ОАО "Кидма Тех", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", управляющая компания ОАО КБ "Радар" Холдинга "Системы радиолокации", ООО КБ "Беспилотные вертолеты", ООО "Медивисана", фабрика снаряжения "Lost camp", ОАО "МНИПИ", ОАО "Минский НИИ Радиоматериалов", ООО "Научно-технический центр "ДЭЛС", Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси, ООО "НОВА", ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин" ("НИИЭВМ"), Научно-производственное унитарное предприятие "Научно-технический центр "ЛЭМТ", НПООО "ОКБ ТСП", ООО "Оборонные инициативы", ОАО "Пеленг", ООО "СД Электро", Республиканское унитарное предприятие "Специальная связь", ОАО "Техника связи", ОАО "Планар", ОАО "МАЗ" - управляющая компания Холдинга "БелАвтоМаз", и даже Национальная Академия Наук Беларуси, – вот далеко не полный список.

Помимо этого, кроме продукции для армии и флота Российской Федерации, беларусские предприятия выпускают продукцию для авиационной промышленности, в частности, 558 Барановичский авиаремонтный завод. При этом исполнительный директор АО "РСК МиГ", не стесняясь, отдает директору 558 АРЗа команды, правда "с уважением", но это пока, да и не всегда.

А вот должностные лица 558 АРЗ, обращаясь к Ульяновским коллегам, подобострастно "просят их сообщить". Ничего не скажешь, равноправненько все.

При этом, все предприятия двух стран испытывают очень острую потребность в дефицитных станках и материалах иностранного производства, ведь санкции все же действуют, несмотря на мега ликвидность работы со ставшими токсичными РБ и РФ.

В 2022 году, во время переписки, по запросу 558 АРЗ, должное лицо заказчика - АО "ВО "Машиноимпорт", указывало, что с учетом текущей ситуации, поставки оборудования производства Великобритании крайне затруднены или невозможны. При этом, организация старалась подобрать схожее оборудование других поставщиков с характеристиками, близкими к необходимому оборудованию.

Вот уже и АРЗ в Орше напрягается под авиазаводы Российской Федерации в ремонте силовых агрегатов и редукторов. А когда-то здесь, под Оршей, пять веков назад беларусы, тогда еще литвины, украинцы – русины и поляки, совместно, разбили наголову московитские оккупационные войска.

Например, вернемся к 558 АРЗ в Барановичах. Работа на российский военно-промышленный комплекс, на предприятии в Барановичах, ожидается очень долгая. Выданы сертификаты на проведение ремонтных и сборочных работ на авиатехнику, построены новые корпуса цехов, в них производиться сборка самолетов Су-30 и ремонты вертолетов Ми-8 (Ми-17) различных модификаций.

Также на предприятии тестируются и устанавливаются довольно широкий круг агрегатов авиатехники, включая бортовые самописцы. А потом, эта техника, ударные боевые истребители и многоцелевые вертолеты в составе российских ВКС, используются для нанесения ударов по украинским населенным пунктам, бомбардировок и уничтожения мирных городов, стирают их с лица земли, превращая их в строительный мусор, посреди украинской степи, ударов по живым людям, не только обороняющим свою державу, но и мирным, гражданским. И теперь, благодаря, в том числе и вашей "мирной" работе на предприятиях ВПК РБ, под этим строительным мусором лежат останки ни в чём не повинных мирных жителей — детей, стариков и женщин. Так совсем было доходчиво?

Продолжение в следующей части…