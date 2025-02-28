Впервые в истории: Трамп хочет ввести единый государственный язык в США

Американский президент Дональд Трамп планирует подписать беспрецедентный указ о признании английского языка официальным в США. Это станет первым подобным решением в истории страны, почти 250 лет не имевшей закрепленного государственного языка на федеральном уровне.

Видео дня

Сейчас в стране миллионы людей говорят сотнями языков, что стало следствием долгой истории государства, принимавшего иммигрантов со всего мира. В то же время указ отменит требование оказывать языковую поддержку неанглоязычным гражданам, действовавшую со времен администрации Билла Клинтона. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Белого дома.

Несмотря на это, государственные учреждения смогут по собственному желанию предоставлять документы на других языках.

В кратком описании приказа говорится, что такой шаг направлен на укрепление единства, повышение эффективности правительства и обеспечение пути к гражданской активности.

Отмечается, что Трамп давно выступает за ограничение иммиграции и неоднократно отмечал важность знания английского для новых жителей страны.

Трамп и его союзники-республиканцы потратили миллионы во время кампании 2024 года, чтобы охватить испаноязычных и других неанглоязычных избирателей. Вскоре после вступления в должность администрация Трампа закрыла испаноязычную версию сайта Белого дома. Официальная испаноязычная учетная запись в социальных сетях X, @LaCasaBlanca, больше не существует.

Он также критиковал использование испанского языка в политической жизни и выражал беспокойство из-за языкового барьера в школах. Трамп предупредил, что мигрантов, не говорящих на английском, "забросят" в такие общины, как Спрингфилд, штат Огайо, и выразил обеспокоенность тем, что не говорящие на английском студенты-мигранты не могут общаться в классах.

Хотя в США нет официального языка, абитуриенты должны пройти тест, демонстрирующий умение читать, писать и разговаривать на английском, чтобы стать натурализованными гражданами.

Таким образом, Трамп предпринял борьбу с нелегальной иммиграцией краеугольным камнем своего президентства и пообещал провести крупнейшую операцию по массовой депортации в истории Америки.

Языковая ситуация в США

По данным Бюро переписи населения США, большинство американцев – более 78% – разговаривают дома только на английском. Но миллионы американцев преимущественно говорят на других языках, таких как испанский, китайский и тагальский. В США также говорят на десятках индейских языков.

Более 30 штатов приняли законодательство, согласно которому английский является официальным языком.

После движения за гражданские права в 1960-х годах было принято несколько законов о предоставлении услуг или равных возможностей для неанглоязычных людей в США. Республиканцы в Конгрессе также пытались, но безуспешно, принять законодательство, делающее английский язык национальным.

Вице-президент Джей Ди Вэнс представил Закон о единстве английского языка, когда был сенатором США от Огайо. Предложенный законопроект, соавтором которого является сенатор Кевин Крамер, призвал федеральное правительство вести все официальные дела на английском языке и ввести стандарт языкового тестирования для получения гражданства.

Как сообщал OBOZ.UA, американский конгрессмен Джо Уилсон хочет, чтобы в США появилась банкнота в 250 долларов, на которой будет изображен действующий президент Дональд Трамп – несмотря на законодательный запрет печатания на деньгах портретов живых людей. Для этого политик уже разрабатывает законопроект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!