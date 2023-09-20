Возле румынского порта Сулина прогремел взрыв на борту грузового судна: первые подробности

У берегов Румынии утром 20 сентября раздался взрыв на торговом судне Seama. Оно двигалось под флагом Того, на борту находились 12 человек.

Событие произошло возле канала Сулина на Дунае, который граничит с Украиной. О нем сообщил местный новостной портал Digi24, отмечая, что корабль мог наткнуться на морскую мину.

"Взрыв в Черном море, недалеко от Сулины, в 12 милях от берега, на гражданском корабле. Он плавал под флагом Того и, предположительно, подорвался на морской мине", – говорится в публикации.

Видео дня

Отмечается, что на борту находились 12 человек – пять сирийцев, четыре турка, ливанец и египтянин. У 11 из них случилась паническая атака, а один получил синяки.

На их спасение отправили судно ARSVOM, которое благополучно доставило всех членов экипажа Seama в порт города Сулина.

Тем временем Военно-морское управление Румынии занялось расследованием инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время очередной атаки РФ "Шахедами" по Одесской области Украины в Румынии не впервые нашли обломки дрона, разбросанные на площади в несколько десятков метров. В связи с инцидентом румынское МИД вызвало "на ковер" главу российской дипмиссии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!