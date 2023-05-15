ВОЗ закроет офис в Москве: его функции перенесут в Копенгаген

Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве будет закрыт в ближайшее время. Его функции будут перенесены в Копенгаген, столицу Дании.

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Такое решение было принято в ходе заседания Европейского регионального комитета, благодаря абсолютному большинству голосов поддержки представителей государств в составе ВОЗ. Об этом на своем Facebook написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Хочу поблагодарить партнеров за политическую и финансовую поддержку. Отдельная благодарность правительствам стран, подтвердивших свои финансовые взносы, благодаря чему было достигнуто полное финансирование офиса в Копенгагене на два следующих года", – указал чиновник, добавив, что такой результат был достигнут после многочисленных споров и дискуссий.

Ляшко указал, что Россия в очередной раз пыталась затягивать процесс через манипуляции и коалиции с зависимыми от нее странами. Однако ее упорство не изменило ситуации в целом, манипуляции не принесли успеха Москве.

"Закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из России. Спасибо за этот мощный политический сигнал, который, я уверен, будет не последним", – заключил Ляшко.

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