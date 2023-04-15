Восхождение Благодатного огня в Иерусалиме: фото священной церемонии

В субботу, 15 апреля, в Иерусалимском храме Гроба Господня (Кувуклии) состоялась ежегодная церемония схождения Благодатного огня. Это священное событие символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

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Церемония началась в 12:30 по Киеву, а чудо схождения произошло около 15:00. Свидетелями вынесения Благодатного огня стали тысячи людей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В этом году полиция Израиля из соображений безопасности ограничила допустимое количество верующих в храме Гроба Господня – не более 1800 человек внутри и 1200 рядом со святыней.

Ранее церемонию могли посещать 10 тысяч человек.

Кроме того, власти закрыли Храмовую гору для иудеев и туристов-немусульман до конца Рамадана, который продлится до 21 апреля.

Что известно о Благодатном огне

Вынесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба "Света истинного" – воскресшего Спасителя и подтверждение слов Иисуса Христа: "Я есмь с вами во все дни до скончания века".

Церемонию каждый год проводят священники Иерусалимской, Коптской, Сирийской православных церквей, а также Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви. Действо может занимать от нескольких минут до нескольких часов, а сам благодатный огонь специальными авиарейсами доставляют в другие страны.