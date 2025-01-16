Украина теряет в этой войне своих людей, территории и деньги.

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Мордор теряет в этой войне своих нелюдей, небольшие территории и деньги.

США теряют в этой войне деньги и МОГУТ потерять свой авторитет, а как одно из следствий — потерять никак экономически не обоснованный сверхвысокий курс доллара.

Китай ничего не теряет, а получает:

ослабление Штатов и в связи с этим небывалое усиление своих геополитических позиций, в частности — хотя бы биполярность мира при своём участии и существенное улучшение шансов на свой вариант решения тайваньского вопроса;

ослабление мордора и в связи с этим возвращение под свой контроль огромных территорий, а также сверхдешёвые энергоносители;

сверхприбыли от продажи оружия (дронов etc) обеим воюющим странам.

Не имеет ни малейшего значения, платила за всё это КНР демократическому руководству Соединённых Штатов или получала всё это на халяву, то есть всё это была коррупционная жадность демократов или их искренняя глупость.

Важно лишь то, что курс демократов во главе США на именно БЕСКОНЕЧНУЮ войну в Украине объективно СТОИЛ того, чтобы они получали за это от китайцев сумасшедшие деньги.