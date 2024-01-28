Война в секторе Газа идет лучше, чем ожидалось, – Нетаньяху

Война Израиля против ХАМАС идет "лучше, чем многие ожидали". При этом задача, стоящая перед армией Израиля, сложнее, чем та, которую выполняли США и союзники в Ираке в ходе ликвидации ИГИЛ.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Wall Street Journal. Он также заявил, что является "представителем мнения большинства израильтян" в вопросе прекращения боевых действий.

Прогресс армии обороны Израиля в войне с ХАМАСом, по словам чиновника, превзошел ожидания. Нетаньяху считает, что война идет "лучше, чем многие ожидали".

"США и их союзникам понадобилось девять месяцев, чтобы победить радикальные силы в Мосуле (во время войны против ИГИЛ в Ираке в 2016-2017 годах. – Ред.). Мосул меньше Газы и не имел массивной террористической подземной инфраструктуры. Сейчас мы на четвертом месяце, но у нас были трудные дни", – отметил глава израильского правительства.

Нетаньяху также заявил, что как бы его деятельность и поступки ни выглядели для сторонних наблюдателей, он считает себя представителем взглядов большинства израильтян о том, как должна завершиться война.

"Некоторые в Соединенных Штатах считают, что я – преграда для мира с палестинцами. Они не понимают, что я отображаю точку зрения большинства израильтян", – подчеркнул премьер Израиля.

Напомним, на днях Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

В решении указано, что Израиль должен предотвратить убийства или ранения палестинцев Газы. Суд также обязывает Израиль принять меры по предотвращению и наказанию за подстрекательство к геноциду против палестинцев, а также принять меры по предоставлению "срочно необходимой помощи для решения неблагоприятных условий жизни в Газе".

Палестинская террористическая группировка ХАМАС уже приветствовала решение МУС, а Израиль назвал его "отвратительной попыткой лишить страну права на защиту".