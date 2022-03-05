В Берлине устроили акцию в поддержку Украины и спели украинский гимн. Видео

В столице Германии Берлине в субботу, 5 марта, люди вышли на улицы, чтобы поддержать Украину. На акции против российского вторжения митингующие спели украинский гимн.

Очевидцы снимали события массовой акции на камеры своих телефонов. Одним из таких видео поделился YouTube-канал издания OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как видно на опубликованных кадрах, люди держали в руках листики со словами и нотами нашего национального гимна.

Видео дня

Множество участников акции взяли с собой украинские прапоры. Судя по всему, в митинге участвовали в том числе представители украинской диаспоры.

Напомним:

ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "развороте на 180 градусов" в политике страны касательно России. Он заверил, что ФРГ будет поставлять Украине оружие для противодействия российским оккупационным войскам.

2 марта немецкие власти арестовали яхту "Дилбар" российского олигарха Алишера Усманова. Это связано с нападением РФ на Украину, так как после открытого вторжения миллиардер и основатель USM Holdings попал в санкционный список ЕС.

Как писал OBOZREVATEL, в Херсоне в субботу, 5 марта, местные жители снова устроили масштабный митинг, чтобы показать оккупантам: им тут не рады. Российские военные начали стрелять в воздух, но люди не разошлись и продолжили акцию.

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