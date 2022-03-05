В Берлине устроили акцию в поддержку Украины и спели украинский гимн. Видео

Дарья Дурова
Мир
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В Германии поддержали Украину
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В столице Германии Берлине в субботу, 5 марта, люди вышли на улицы, чтобы поддержать Украину. На акции против российского вторжения митингующие спели украинский гимн.

Очевидцы снимали события массовой акции на камеры своих телефонов. Одним из таких видео поделился YouTube-канал издания OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как видно на опубликованных кадрах, люди держали в руках листики со словами и нотами нашего национального гимна.

Берлин, 5 марта 2022 года
Видео дня

Множество участников акции взяли с собой украинские прапоры. Судя по всему, в митинге участвовали в том числе представители украинской диаспоры.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в Херсоне в субботу, 5 марта, местные жители снова устроили масштабный митинг, чтобы показать оккупантам: им тут не рады. Российские военные начали стрелять в воздух, но люди не разошлись и продолжили акцию.

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