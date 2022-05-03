США не видят, чтобы Китай оказывал России помощь в войне против Украины, – Пентагон
Китай на данном этапе не оказывает помощи Российской Федерации в ее войне против Украины, считают в США. Пентагон отчитался, что не видит никаких признаков, указывающих на это.
Вопрос прокомментировал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Расшифровка брифинга была опубликована на сайте Пентагона 2 мая.
Как сказал чиновник, в Соединенных Штатах не зафиксировали свидетельств отправки вооружений в РФ из третьих стран или попыток России получить такую помощь.
"Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются использовать внешние источники в других правительствах или других государствах", – указал Кирби.
Соответствующее заявление сделал и постпред Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер.
При этом Кирби сказал, что сравнивать ситуацию в Украине с китайским Тайванем – некорректно.
"Мы должны быть осторожны, проводя слишком много сравнений между Тайванем и Украиной. Это совершенно два разных сценария", – подчеркнул спикер Пентагона.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь утверждал, что его государство не заинтересовано в Третьей мировой войне. Вторжение РФ в Украину необходимо урегулировать дипломатически, говорил он.
По данным СМИ, крупные банки России, оказавшиеся под блокирующими санкциями Запада, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Она боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных экономических ограничений.