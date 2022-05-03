США не видят, чтобы Китай оказывал России помощь в войне против Украины, – Пентагон

Китай на данном этапе не оказывает помощи Российской Федерации в ее войне против Украины, считают в США. Пентагон отчитался, что не видит никаких признаков, указывающих на это.

Вопрос прокомментировал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Расшифровка брифинга была опубликована на сайте Пентагона 2 мая.

Как сказал чиновник, в Соединенных Штатах не зафиксировали свидетельств отправки вооружений в РФ из третьих стран или попыток России получить такую помощь.

"Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются использовать внешние источники в других правительствах или других государствах", – указал Кирби.

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Соответствующее заявление сделал и постпред Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер.

При этом Кирби сказал, что сравнивать ситуацию в Украине с китайским Тайванем – некорректно.

"Мы должны быть осторожны, проводя слишком много сравнений между Тайванем и Украиной. Это совершенно два разных сценария", – подчеркнул спикер Пентагона.

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