ЭХО ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЫ

Не буду многословен. Другие всё больше говорят, что Путин приказал передислоцировать к границам Украины большие группы войск.

Надеюсь, что военных планов за этими передислокациями нет. Но если такие планы имеются, то скажу:

Сегодня на дворе не 2014 год. Популярность путинского режима крайне низка. Народ обеднел и зол на власть. Цена имперских претензий многим стала понятна. Украина и НАТО готовятся к возможной войне. Фактора неожиданности больше нет. Дух украинского народа высок.

Любая попытка маленькой победоносной войны в этих условиях закончится для Путина существенно хуже, чем для императора Николая закончилась Русско-японская война. Двенадцати лет транзита к 1917 году не будет. Всё наступит сразу или почти сразу и очень жёстко. Таков мой прогноз.

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