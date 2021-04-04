ВІДЛУННЯ ПРИЙДЕШНЬОЇ ВІЙНИ

Не буду багатослівним. Все більше говорять, що Путін наказав передислокувати до кордонів України великі групи військ.

Сподіваюся, що військових планів за цими передислокаціями немає. Але якщо такі плани є, то скажу:

Сьогодні на дворі не 2014 рік. Популярність путінського режиму є вкрай низькою. Народ збіднів і злий на владу. Ціна імперських претензій багатьом стала зрозуміла. Україна і НАТО готуються до можливої війни. Фактору несподіванки більше немає. Дух українського народу високий.

Будь-яка спроба маленької переможної війни в цих умовах закінчиться для Путіна істотно гірше, ніж для імператора Миколи закінчилася Російсько-японська війна. Дванадцяти років транзиту до 1917 року не буде. Все настане відразу або майже відразу і дуже жорстко. Такий мій прогноз.

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