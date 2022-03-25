Война России против Украины: Польша стала ключевым игроком для НАТО – Politico

Недовольство западных демократий по поводу ситуации с верховенством права в Польше отошло на второй план после вторжения России в Украину. В настоящее время страна рассматривается как ключевой союзник НАТО в борьбе с РФ.

Польша считается прифронтовым государством в противостоянии с президентом России Владимиром Путиным. Страна уже приняла более 2 млн беженцев из Украины. У нее в наличии более 120 тысяч военных, также происходит усиление с помощью стран-союзников, сообщает издание Politico.

Отношения Польши с Западом начали меняться еще до развертывания российской агрессии в Украине. В январе президента Польши Анджея Дуду пригласили на видеозвонок с лидером США Джо Байденом вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и ЕС.

Видео дня

За две недели до вторжения России в Украину Дуда предпринял серьезные меры для улучшения отношений со странами Запада. Так, он предложил принять закон о ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда, которая рассматривается как инструмент наказания судей, не отвечающих "политическим требованиям".

Этот вопрос был ключевым для стран-партнеров в ЕС относительно верховенства права в Польше. На данный момент законопроект еще не принят и не вступил в силу. Но на Западе, в частности, в Белом доме, отметили, что президент Польши делает шаги к отмежеванию от представителей более правых взглядов в правящей коалиции.

Однако в новых более теплых отношениях не обходится без горечи. В частности, при попытке передать Украине польские истребители МиГ-29 еще советских времен возникли недоразумения, в результате чего Вашингтон, Брюссель, Варшава и Киев озвучили противоречивые месседжи. Пока это соглашение зависло в воздухе.

Было также недоразумение из-за неожиданного предложения председателя правящей партии в Польше "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, чтобы НАТО направило в Украину миротворческую миссию для урегулирования ситуации, однако США, Альянс и другие союзники решительно остановили такую инициативу.

Польша прошла путь от маргинального игрока к ключевому члену военного союза. Сегодня Варшава вместе с другими союзниками отправляет Украине оружие и помощь. Лидеры со всего мира высоко оценивают достойную реакцию Польши на поток беженцев из Украины.

Целью правительства является увеличение расходов на оборону до 2,5% ВВП, что поставит Польшу на первое место среди расходов стран-членов НАТО.

Это отодвигает предыдущую напряженность далеко на задний план, но она не полностью забыта. В США все еще остается обеспокоенность по поводу независимости судебной власти, свободы СМИ и уважения прав членов меньшинств, в частности, сообщества ЛГБТ+.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда после саммита НАТО заявил о намерении Альянса и в дальнейшем поддерживать Украину. Он отметил, что Россия должна "сломать зубы" в этой войне, чтобы у нее больше не возникало желания нападать на какое-либо государство.

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