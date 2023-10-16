Продолжением экономических интересов, в случае невозможности дипломатического и политического давления и манипуляций, всегда является развитие военной ситуации. Этот тезис правдив как и для открытой войны, так и для пассивного военного присутствия. А взятие стран под военный контроль было также в планах кремля с момента возникновения независимых государств, образовавшихся при распаде ссср.

С первых лет независимости Беларуси на территории республики находились российские военные – как официально, так и не совсем. Можно назвать 43-й узел связи российского ВМФ в г. Вилейка (деревне Шиловичи). Упомянуть запущенную лишь в конце 2003 г. РЛС "Волга" в г. Барановичи (поселке Озеречье). Вспомнить прикомандированных для постоянно проходящих военных учений специалистов разного ранга и уровня, где российские военнослужащие ходят в своей форме, не скрываясь. Впрочем, есть примеры и карнавала – когда россияне переодеваются в форму белорусских вооруженных сил. Отметим также многолетнее присутствие бойцов рф в пятой бригаде спецназа сил специальных операций РБ в Марьиной горке, огромное число российских пилотов в ВВС РБ, постоянное неусыпное присутствие военнослужащих погранслужбы ФСБ россии сначала в пограничных войсках, а затем в войсках государственного пограничного комитета республики Беларусь etc.

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Инфильтрация в силовой блок в Беларуси всегда была важным рычагом давления на республику. Свою роли в процессе сращивания военных структур обеих стран играли десятки нескончаемых учений, проходящих с завидной регулярностью. Общевойсковые, командно-штабные, учения по различным отдельным родам войск, пунктам управления, совместное участие в операциях в рамках ОДКБ, по своей сути жандармских, как это было с подавлением народного восстания в Казахстане…

При этом важную роль в сращивании армий является процесс массового обучения белорусских военнослужащих в военных академиях Москвы, а также в ВУЗах министерства обороны рф в рамках реализации Соглашения о подготовке военных кадров для государств-членов ОДКБ. Кроме того, в ВУЗах Министерства обороны рф постоянно проводятся краткосрочные курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования военнослужащих из Беларуси.

Таким образом, Кремль шел к своей основной цели – поглощению военного блока РБ и интеграции его в систему управления и боевого применения практически в составе вооруженных сил российской федерации. Очевидно, что сюда же можно добавить развитие перекрестных горизонтальных связей, возникающих в процессе повседневной воинской службы и приятельские отношения боевого братства. Нельзя сбрасывать со счетов и возникающие родственные связи, особо характерные для молодых людей в процессе учебы, как следствие – смешанные союзные “межгосударственные" браки.

Но самым главным в деле поглощения силового блока является отсутствие языкового барьера. Не зря диктатор еще на заре своей деятельности в качестве президента активно задушил развитие языка своего народа. Лукашенко сделал все, чтобы уничтожить национальное самосознание белорусов. Как говорится, “ёсць мова – ёсць нацыя"...

Стоит ли отдельно останавливаться на том, что в рамках аквизиции Беларуси происходит тотальная кооперация в военно-промышленном комплексе? ВПК московии сотрудничает со 120 белорусскими заводами и конструкторскими бюро по 1600 видам военно-технической продукции, а 940 российских предприятий в рамках производственной кооперации поставляют 67 предприятиям ВПК Белоруссии около 4000 наименований продукции. И обе “страны-союзницы" справедливо считают, что сотрудничество именно в военной сфере – пример наиболее успешного взаимодействия.

Кремль успешно превращает Беларусь в придаток своего ВПК. Белорусские квалифицированные специалисты активно вовлечены в процесс разработки, частичного производства и обслуживания российского вооружения. Помимо этого, проводится постоянная работа по внедрению совместных российско-белорусских сервисных технических центров. Эти структуры проводят восстановительный ремонт зенитно-ракетных комплексов, обслуживают радиоэлектронное вооружение. Действуют и мобильные центры по ремонту бронетанковой техники российского и еще советского производства. Проводятся совместные работы по модернизации вооружений и военной техники.

Еще в 2000 году была создана Межгосударственная финансово-промышленная группа (МФПГ) "Оборонительные системы", в которую вошли 5 белорусских и 12 российских предприятий. Кооперация с Беларусью, а фактически вовлечение в единый российский военно-промышленный комплекс под видом сотрудничества, на сегодня достигла поистине глобальных масштабов.

Наблюдается грандиозное повсеместное использование белорусских шасси Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Они служат средством доставки тяжелого, по большей части ракетного вооружения очень широкого диапазона. Шасси используются для пусковых установок межконтинентальных баллистических комплексов, подвижных грунтовых, оперативно-тактических и береговых ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных пусковых установок, мобильных РЛС зенитных ракетных систем, машин инженерного обеспечения и маскировки ракетных войск стратегического назначения рф, береговых самоходных артиллерийских комплексов, машин обеспечения боевого дежурства РВСН, зенитных ракетно-пушечных комплексов и пр.

Также отдельные виды комплектующих белорусского, хотя, скорее китайско-белорусского производства, активно используются федерацией в производстве танков, боевых машин пехоты и десанта, бронированных ремонтно-эвакуационных машин, РСЗО и реактивных снарядах к ним, самоходных артиллерийских орудий и гаубиц, противотанковых ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексах, стрелковом оружии и средствах ближнего боя. И этот список не является исчерпывающим.

Предприятия белорусского ВПК, помимо ремонта российской военной техники, активно производят беспилотные летательные аппараты, так называемые “дроны-камикадзе". При этом рабочие предприятий, работающих в две, а то и в три смены, счастливы, что наконец-то получают достойную конкурентную зарплату. Они мало задумываются над тем, что принимают участие в убийстве украинских граждан – братского славянского народа, с которыми у белорусов традиционно были прекрасные отношения. Таким образом, лукавый недовождь повязывает кровью не только себя и свой режим, но и вовлекает в преступления обычных граждан республики, “кооперируя" их в соучастники. Однако это внутри страны.

Теперь – о “кооперации" внешней. Всем известно, что это процесс глубокий, особенно, когда под “кооперацией" подразумевается поглощение. Таким образом, помимо использования белорусского ВПК, происходит и обратный процесс. 98% вооружения армии республики Беларусь составляют образцы советского и российского производства. Поэтому поставки в первую очередь авиации, средств ПВО, а также броне- и автомобильной техники, и даже отдельных видов стрелкового вооружения с российских заводов составляют львиную долю закупок Беларуси у россии. Перекос производства конечного продукта явно не в пользу Беларуси и ее производственных мощностей.

Такая вот “равноправная интеграция". Причем во всем, не только в ВПК. К военной сфере нам еще придется вернуться, почему – станет понятно ниже.