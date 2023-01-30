Военные США не причастны к ударам по Ирану, - Пентагон

В ночь на воскресенье, 29 января, в столице Ирана Тегеране прогремели мощные взрывы. Соединенные штаты Америки отрицают свою причастность к происшествию.

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Об этом сообщило издание Reuters. Вероятно, в этом замешан Израиль.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что американские вооруженные силы не участвовали в ударах по Ирану, но отказался от дальнейших комментариев.

О том, что официальные лица США указывали на роль Израиля в нападении, впервые сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на несколько неустановленных источников.

Один официальный представитель США на условиях анонимности сообщил Reuters, что, похоже, в этом замешан Израиль. Несколько других официальных лиц США отказались от комментариев, заявив, что Вашингтон никаким образом не принимал участие в атаке.

Важно отметить, что атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе дальнобойных "беспилотников-самоубийц", для войны России в Украине, а также нескольких месяцев антиправительственных демонстраций дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране в ночь на воскресенье прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов. Инцидент произошел в городе Исфахан.

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