Вода озера в Иордании внезапно окрасилась в кроваво-красный цвет. Фото

Бассейн Мертвого моря, расположенный в Иордании, внезапно окрасился в кроваво-красный цвет. Власти пока не определили причину необычного явления.

Некоторые считают, что все дело в водорослях или присутствии оксида железа, пишет Daily Mail. Другие обвинили правительство Иордании за загрязнение окружающей среды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эти изображения вызвали фурор в социальных сетях: кроваво-красные воды упоминаются в Ветхом Завете как одна из 10 казней, которые бог наложил на фараона Египта, чтобы освободить евреев от рабства.

Видео дня

Согласно библейской сказке, бог превратил воды реки Нил в кровь, которая убила рыбу и помешала египтянам пить грязную воду в первом из 10 бедствий, которые стали наказанием фараона за отказ освободить своих еврейских рабов.

Восточные берега Мертвого моря, где расположен кроваво-красный пруд, также являются местом, где стояли два легендарных города Содом и Гоморра до того, как они якобы были разрушены Богом за их "нечестие".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в водах реки Днепр нашли опасные для здоровья вещества, в частности – гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Всего обнаружен 161 загрязнитель, а ситуация в целом на грани экологической катастрофы.