Во время телефонного разговора Зеленского с Трампом присутствовал Маск: что пообещал новоизбранный лидер США

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск присутствовал при телефонном разговоре новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 6 ноября.

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О том, что Маск присутствовал во время разговора сообщило издание Axios со ссылкой на источники. Собеседники журналистов утверждают, что звонок длился около 25 минут и Зеленский "был несколько успокоен" тем, что услышал от Трампа.

Президент Украины посчитал, что тот факт, что звонок произошел так скоро после того, как Трамп был объявлен победителем, был положительным знаком, сказал один из источников.

Он поздравил Трампа с победой, после чего тот заявил, что будет поддерживать Украину, однако не вдавался в подробности. Источники заявили, что разговор по всей видимости не усугубил обеспокоенность украинского президента по поводу победы Трампа. Один собеседник сказал, беседа "не оставила у Зеленского чувства отчаяния".

В то же время, политики "не углублялись в политику" и не обсуждали предполагаемый план Трампа по прекращению войны в Украине или перспективу дальнейшей помощи украинским Вооруженным силам от США.

Маск во время разговора заявил, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink. Издание не смогло получить комментарий миллиардера. Как отмечает Axios, участие Маска в разговоре указывает, насколько влиятельным он может оказаться во второй администрации Трампа.

Также издание пишет, что Маск также присоединился к разговору Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сообщил журналистам, что Маск и Трамп в то время ужинали вместе.

Как сообщал OBOZ.UA, после выигрыша Трампа на выборах президента США состояние 10 самых богатых людей мира за день увеличилась на 63,5 млрд долларов. Илон Маск, который активно поддерживал Трампа всю предвыборную гонку, стал богаче на 26,5 млрд долларов (10,1%).

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