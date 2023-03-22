Во Франции сообщили об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000: в Воздушных силах опровергли

В СМИ появилась информация о том, что украинские пилоты во Франции учатся летать на многоцелевых истребителях Mirage 2000, разработанных компанией Dassault Aviation. Ускоренную подготовку якобы проходят около 30 наших военных. Однако в Воздушных силах ВСУ опровергли эти данные.

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Об этом пишет французская газета Le Figaro. Учения начались в феврале и продолжаются уже более полутора месяцев.

Украинских пилотов обучают на двух французских авиабазах – Мон-де-Марсан и Нанси.

По данным СМИ, решение о начале таких учений было принято перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Там он 8 февраля встречался с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Таким образом Франция присоединилась к США, где украинские пилоты занимаются на симуляторах разных типов боевых самолетов, в частности F-16.

Ранее в Париже заявляли, что рассматривают возможность передачи Украине своих истребителей Mirage. Как пишет Le Figaro, наши Воздушные силы могут получить около 10 таких самолетов.

В комментарии LIGA.net представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию французских журналистов.

По его словам, тысячи украинских военнослужащих, в том числе и из Воздушных сил ВСУ, сейчас проходят обучение в разных странах мира. Это "типичное явление", говорят в ВС ВСУ.

Во Франции проходили курсы авианаводчиков, курсы выживания и другие, но об обучении летного состава, о котором написали в СМИ, речь не идет.

"В то же время, подчеркнул спикер Воздушных сил, разные государства-партнеры предлагают Украине площадки для вероятного потенциального обучения летчиков в будущем", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж рассматривает возможность передачи Украине первой партии основных боевых самолетов Mirage 2000.

– Президент Франции Эммануэль Макрон также сказал, что Париж может принять решение о передаче истребителей украинской армии. По его словам, для его страны "нет ничего запрещенного" в помощи Киеву.

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