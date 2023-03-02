'Никаких табу нет': во Франции рассматривают возможность передачи Украине своих истребителей Mirage

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж рассматривает возможность передачи Украине первой партии основных боевых самолетов государства Mirage 2000. Также французские инструкторы готовы провести программу обучения для наших пилотов в небе над Варшавой по согласованию с Польшей.

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Слова министра передает телеканал BFM. При этом чиновник подчеркнуто не стал заниматься самоуправством, а сослался на заявление президента Макрона.

"Глава нашей республики уже сказал это, никаких табу нет", – ответил Лекорню на вопрос журналистов о самолетах для Украины.

Он отметил, что на сегодня во Франции содержатся 12 истребителей Mirage 2000-C. Часть из них может быть передана Воздушным силам ВСУ.

Напомним, что Mirage 2000-C – французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой "Дассо". На вооружении с 1984 года. Основной боевой самолёт ВВС Франции в конце XX – начале XXI века. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может рассчитывать на скорейшее получение дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar от Франции. Эта страна ускорила производство вооружения.

Глава канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что его страна готова расширить летную программу, чтобы появилась возможность включить в нее украинских пилотов для обучения. Такой запрос сегодня есть у Киева, и Оттава постоянно ведет переговоры о том, как можно больше и лучше помочь Украине.