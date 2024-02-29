Во Франции уточнили предложение Макрона направить военных в Украину и назвали Россию прямой угрозой

Россия является прямой угрозой для Франции. Поэтому руководство страны не может категорически отвергать никакие меры по поддержке Украины.

Об этом сказал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, объясняя предложение президента Эммануэля Макрона отправить военных в Украину. Его слова цитирует издание Public Senat.

Габриэль Атталь выступил в среду, 28 февраля, перед французским сенатом. Парламентарии спросили у премьера о высказывании Эммануэля Макрона, который не "исключил" введение западных войск в Украину.

Атталь подчеркнул, что Россия изменила свою позицию по отношению к Франции. Однако он смягчил слова Макрона, заявив, что речь может идти о военных, которые будут проводить учения или присоединятся к противовоздушной обороне, но не к боям на фронте.

В то же время глава правительства заявил, что Франция не может принять перспективу победы России в войне, потому что "за Украиной – мы".

"Россия изменила свою позицию. Ее позиция ужесточилась в контексте этого конфликта, в том числе в отношении нас, Франции и ее союзников… Реальность такова, что Россия является прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях", – подчеркнул Атталь.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На встрече он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Президент Франции предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.

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