Во Франции проходит первый тур выборов президента: появились данные о явке на голосование

В воскресенье, 10 апреля, во Франции стартует первый тур выборов президента. Претендуют на эту должность двенадцать кандидатов, в том числе действующий президент страны Эммануэль Макрон.

Об этом сообщают издания RFI, France24 и BFM TV. Кроме Макрона, высокие шансы на победу имеет кандидат от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Также в президентской гонке участвуют:

национальный представитель троцкистской партии "Рабочая борьба" Натали Арто;

депутат Национального собрания Франции, лидер национал-консервативной партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян;

член партии "Европа Экология Зеленые" Янник Жадо;

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мэр Парижа, кандидат от "Социалистической партии" Анн Идальго;

лидер партии "Будем сопротивляться!" Жан Лассаль;

глава регионального совета Иль-де-Франс, победитель праймериз партии "Республиканцы" Валери Пекресс;

лидер партии "Реконкиста", журналист, писатель и ультраправый консервативный националист Эрик Земмур;

политический и профсоюзный деятель Филипп Путу;

депутат Национального собрания Франции, лидер "Коммунистической партии" Фабьен Руссель;

глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Если ни один из них не наберет более 50% голосов, два кандидата, которые получат наивысшую поддержку, встретятся друг с другом во втором туре 24 апреля.

Если Макрона выберут опять, то он станет первым президентом Франции, переизбранным после Жака Ширака в 2002 году.

Согласно последнему социальному опросу среди французов, опубликованному в эту пятницу, за два дня до первого тура президентских выборов разрыв между Макроном и Ле Пен сократился.

За Макрона намерены голосовать 26% опрошенных французов, а за Марин Ле Пен - 25%.

Во втором туре небольшой разрыв между кандидатами сохраняется – Макрон набирает 51%, а Ле Пен – 49%.

Стоит отметить, что Ле Пен известна своей симпатией к лидеру РФ Владимиру Путину. После широкомасштабного вторжения России в Украину она пыталась дистанцироваться от него, заявляя, что он "не тот человек", которым был в 2017 году, и говоря о "военных преступлениях" после обнаружения трупов в городе Буча под Киевом.

Макрон же поддерживал диалог с Путиным даже после начала российского вторжения 24 февраля, но утверждал, что это произошло по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что такие переговоры все еще полезны.

Явка на участки по состоянию на полдень ниже, чем во время президентских выборов 2017 года: тогда уже проголосовало 28,54% избирателей на материковой части Франции.

Сегодня же на участки, по состоянию на 12:00, пришли 25,48% граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года Марин Ле Пен заявила, что прежде чем принимать в НАТО Украину, оттуда нужно изгнать Турцию. По ее словам, Альянс сейчас не может расширяться.