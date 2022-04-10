Выборы президента во Франции: появились первые экзитполы. Фото

Во Франции появились первые экзит-полы по первому туру президентских выборов. Одни из них свидетельствуют, что Марин Ле Пен и Эммануель Макрон имеют одинаковое количество голосов, другие – дают уверенный перевес действующему президенту.

Такие неофициальные данные опубликовали французские СМИ. Явка предварительно составила 65%. Что ниже показателей первых туров в 2017 и 2012. Официальные данные экзитполов ожидаются в 21:00 по киевскому времени.

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Бельгийский exit poll показал следующие результаты:

Эммануель Макрон – 24,7%;

Марин Ле Пен – 23,5%.

Напомним: всего на должность президента Франции претендуют двенадцать кандидатов. Если ни один из них не наберет более 50% голосов, два кандидата, которые получат наивысшую поддержку, встретятся друг с другом во втором туре 24 апреля.

Если Макрона выберут опять, то он станет первым президентом Франции, переизбранным после Жака Ширака в 2002 году.

Согласно последнему социальному опросу среди французов, опубликованному в эту пятницу, за два дня до первого тура президентских выборов разрыв между Макроном и Ле Пен сократился.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франція може вийти зі складу НАТО у разі перемоги на президентських виборах кандидатки від правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Політикиня вважає, що країна більше не повинна бути втягнута у чужі військові конфлікти.