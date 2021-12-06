Ле Пен о перспективах вступления Украины в НАТО: сначала из Альянса нужно выгнать Турцию

Глава французской ультраправой партии "Национальное объединение" и один из фаворитов президентской гонки Марин Ле Пен заявила, что прежде чем принимать в НАТО Украину, оттуда нужно изгнать Турцию. По ее словам, Альянс сейчас не может расширяться о какой бы стране не шла речь.

Комментируя возможное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, Лен Пен сказала, что Евросоюз стал в этом вопросе "поджигателем" ситуации. Об этом французский политик рассказала в интервью газете Rzeczpospolita.

По словам Ле Пен, Украина якобы находится в сфере влияния России, и пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряженность и ситуация, которая сейчас происходит на российско-украинской границе.

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Кроме того, политик заявила, что критически относится и к России, и к США. При этом добавила, что Америка втянула Европу в ненужные войны, которые привели к необычайному распространению исламизма в мире.

"Я критически отношусь к Америке во многих отношениях, как и к России. Я не хочу мириться с подчинением США, например, когда они пытаются ввести экстерриториальные правила для уничтожения европейских компаний", - сказала Ле Пен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ видит угрозы в учениях НАТО на территории Европы. По его словам, Москва хочет получить юридические гарантии того, что альянс не будет расширяться.

В свою очередь в НАТО заявили, что решать вопрос вступления или невступления Украины в Североатлантический альянса будет не Россия. У нее нет права вето.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о санкциях, в случае ее агрессии против Украины. Также он отметил, что в НАТО готовы усиливать свой "восточный фланг".