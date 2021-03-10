Во Франции срезали 200-летние дубы для сгоревшего собора Парижского Богоматери. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Во Франции срезали 200-летние дубы для сгоревшего собора Парижского Богоматери. Фото и видео

Во Франции для реконструкции сгоревшего шпиля собора Парижской Богоматери спилили четыре 200-летних дуба.

Деревья росли в бывшем королевском лесу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Некоторые дубы достигали 18 метров в высоту.

Деревья были высажены сотни лет назад для строительства судов. Многие из них достигали 18 метров в высоту и около метра в ширину.

Всего срезали четыре дуба.

Всего было отобрано около тысячи дубов в 200 лесах страны. Их планируют срезать до конца марта, а затем бревна должны отлежаться полтора года перед обработкой.

Четыре дуба срезали в бывшем королевском лесу.
Некоторые деревья достигали 1 метра в ширину.
Деревья пойдут на реконструкцию шпиля собора Парижской Богоматери, который сгорел в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Тогда огонь уничтожил шпиль церкви, часть крыши и внутреннее убранство.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить здание к 2024 году.

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