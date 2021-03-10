Во Франции срезали 200-летние дубы для сгоревшего собора Парижского Богоматери. Фото и видео
Во Франции для реконструкции сгоревшего шпиля собора Парижской Богоматери спилили четыре 200-летних дуба.
Деревья росли в бывшем королевском лесу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Деревья были высажены сотни лет назад для строительства судов. Многие из них достигали 18 метров в высоту и около метра в ширину.
Всего было отобрано около тысячи дубов в 200 лесах страны. Их планируют срезать до конца марта, а затем бревна должны отлежаться полтора года перед обработкой.
Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Тогда огонь уничтожил шпиль церкви, часть крыши и внутреннее убранство.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить здание к 2024 году.