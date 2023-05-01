Во Франции первомайские протесты: горят здания, полицейского чуть не сожгли 'коктейлем Молотова'. Видео

Около 2,3 млн французов вышли на стихийные демонстрации сразу в нескольких крупных городах государства 1 мая. Ключевая причина народного недовольства – пенсионная реформа, которую неуклонно проталкивает правительство и сам президент Эммануэль Макрон.

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Об этом сообщает издание le Monde. Ближе к вечеру силовики начали разгонять мирные протесты, используя слезоточивый газ и дубинки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате один из протестующих бросил "коктейль Молотова" в колонну полицейских. Произошла вспышка, один сотрудник полиции едва не загорелся.

Впрочем, люди не намерены расходиться. Для них принципиально важно, чтобы власть услышала их требования.

"Это наше право, мы имеем право на демонстрации. Я пришла сюда, потому что инфляция и так создала для многих невыносимые условия. А эта реформа станет катастрофой для большинства семей", – рассказала участница протестов 50-летняя Анна, которая на двоих с ребенком получает зарплату в 1370 евро в месяц.

Большинство других участников настроены не менее решительно. В результате столкновений с полицией, десятки людей были задержаны, несколько зданий в Париже полыхают.

Напомним, что пенсионная реформа во Франции вызвала системные протесты, забастовки и митинги по всей стране. Это уже не первая попытка правительства Макрона повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет – впервые речь об этом зашла в 2020 году, но протесты, ставшие известные как "желтые жилеты", существенно заморозили этот процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время деловой поездки президента Макрона по регионам Франции, граждане приветствовали его крайне негативно, выражая недовольство пенсионными реформами, которые активно внедряет его правительство. Во время короткой дискуссии с местными жителями, один бунтарь даже кинул в главу государства яйцом.