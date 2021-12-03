Во Франции мужчина в костюме ниндзя с саблей ранил двух полицейских. Фото

Во французской коммуне Шербур, которая расположена на северо-западе страны, 2 декабря произошло нападение на двух сотрудниц полиции. Нападавший был в костюме ниндзя и вооружен саблей.

Об этом пишет France Bleu. Полицейские пытались задержать его из-за подозрения в угоне автомобиля (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Издание пишет, что из машины, которая числилась в угоне, вышел мужчина в костюме ниндзя с саблей в руках (катаной). Он направился к женщинам-полицейским, которые пытались его задержать, и ранил их.

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Третий правоохранитель в это время находился в служебном автомобиле. Он открыл огонь по нападавшему, ранив того.

Пострадавших сотрудниц полиции госпитализировали, а "ниндзю" задержали.

Как выяснилось, это 36-летний мужчина, который ранее был осужден по делам о наркотиках. Он также находится в больнице под охраной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке у здания ООН задержали вооруженного мужчину. Он грозился совершить самоубийство.