У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке вооруженный мужчина угрожает самоубийством, здание окружила полиция. Видео

В Нью-Йорке заблокировали работу штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. У здания вооруженный мужчина угрожает совершить самоубийство.

Полиция оцепила место, пишет издание The Sun. Инцидент произошел в четверг, 2 декабря, в районе 42-й стрит и первой авеню (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что сотрудников ООН попросили укрыться на месте, чтобы полиция попыталась снизить эскалацию конфликта. В Департаменте полиции отметили, что им поступил звонок о том, что на улице находится человек с дробовиком.

Видео дня

"В связи с полицейским расследованием избегайте района 42-й улицы и 1-й авеню. В окрестностях ожидаются машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive затруднено. При движении в этом районе используйте альтернативный маршрут", – говорится в сообщении полиции в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина ходит перед зданием штаб-квартиры ООН. Там находятся несколько патрульных машин. Прибыл также автобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием. Проезжая часть перед зданием оцеплена. На видео видно, что вооруженный мужчина проводит переговоры с правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании трех сотрудников украинских спецслужб. Двое из них якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.