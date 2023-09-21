'Вместе мы непоколебимы в решимости поддерживать Украину к победе': Чарльз III выступил в Сенате Франции

Король Великобритании Чарльз III, выступая в Сенате Франции 21 сентября, заявил, что и Лондон, и Париж готовы неуклонно поддерживать Украину до полной победы над захватчиками из России. Искать для этого дополнительных причин не нужно: украинская армия сражается за демократию, стабильность и мир на всем европейском континенте.

Слова монарха передает Укринформ. Это впервые, когда правящее лицо Соединенного Королевства лично участвует в заседании французского Сената.

"Вместе наш потенциал безграничный. Вот почему мы должны лелеять и поддерживать нашу "Сердечную Антанту" для будущих поколений, чтобы она также стала "Антантой" для устойчивого развития", – указал Чарльз III.

Отмечается, что британский король посетил Францию с трехдневным визитом. Вместе с руководством страны он провел несколько дипломатических встреч, где обе стороны заручились и дальше сотрудничать во имя процветания французского и британского народов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в день коронации Чарльза III 6 мая 2023 года украинские воины обратились к монарху, чтобы в его лице поблагодарить всех подданных Соединенного Королевства за обильную и своевременную помощь нашей стране в условиях войны и бедствий.

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