'Влияние на безопасность всего мира': в Госдепе указали на риски из-за усилий Китая помочь России

Государственный департамент США обеспокоен усилиями Китая помочь России восстановить ее оборонно-промышленную базу. В Штатах рассматривают поддержку Пекином российской войны против Украины как угрозу безопасности в Европе и во всем мире.

Об этом сказал спикер американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 8 апреля. Чиновник отметил, что в Вашингтоне были и раньше обеспокоены из-за поддержки Китаем вторжения РФ в Украину.

Однако в последние месяцы беспокойство выросло из-за усилий Пекина помочь Москве восстановить ее оборонно-промышленную базу. Этот вопрос Штаты обсуждали с партнерами по всему миру.

"В последние месяцы мы видели, что КНР начала отстраивать эту промышленную базу. По сути, они заменяли (своим взаимодействием. – Ред.) торговлю РФ с европейскими партнерами, которая была приостановлена после вторжения и введения санкций, а также помогали предоставлять компоненты, которые расширяют возможности РФ для нападения на Украину", – подчеркнул Миллер.

В Вашингтоне рассматривают это как влияние на безопасность Европы и всего мира. Поэтому, отметил Миллер, госсекретарь США лично призвал союзников и партнеров по всему миру обращать внимание на это и принимать меры предосторожности.

Bloomberg ранее писал, что США предупредили союзников, что отношения Китая и России в сфере военной поддержки усилились. В частности, китайская сторона начала предоставлять РФ данные геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины.

Глава Штатов США Джо Байден лично выразил обеспокоенность китайскому лидеру Си Цзиньпину относительно вышеупомянутой поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине 16 апреля. Он хочет выяснить, насколько Пекин может повлиять на Россию и ее поведение в войне в Украине.

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