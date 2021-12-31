Власти Косово признали персоной нон грата российского дипломата: в посольстве РФ отреагировали

Российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации Косово в этой частично признанной республике признали персоной нон грата. Решение было принято из-за его "вредоносной деятельности".

Об этом в Facebook 31 декабря сообщила министр иностранных дел Косово Доника Гервала. Она уточнила, что с соответствующим требованием выступил премьер-министр Альбин Курти.

"... в связи с его вредоносной деятельностью, которая нарушает национальную безопасность республики Косово. Институты сохраняют решимость в борьбе против злокачественного влияния России и ее представителей в регионе", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что Косово продолжит сотрудничество с американскими и европейскими партнерами на предотвращение любых попыток России дестабилизировать ситуацию.

Кроме того, появилась реакция российского посольства в Белграде, передает "Интерфакс". Там заявили о "провокации против России и ООН".

В ведомстве также пригрозили "жестким и недвусмысленным ответом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года Австрия объявила персоной нон грата российского дипломата из-за обвинений в шпионаже. На такой шаг страна пошла впервые.