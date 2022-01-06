Яковенко: народ Казахстана готов умирать, но этого недостаточно для революции, это не украинский Майдан

Массовые протесты в Казахстане спровоцировала глупая ошибка руководства страны, а также накопившаяся за десятки лет усталость населения от несменяемой власти и желание перемен. Но для того, чтобы протест перерос в революцию, недостает важного "паззла".

Президент страны Касым-Жомарт Токаев достаточно грамотно канализирует протест, но казахи не согласны на "косметические" перемены и готовы умирать за лучшее будущее. Такое мнение в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. Далее приводим его прямую речь.

Власть Казахстана поскользнулась на арбузной корке

Думаю, руки Кремля в событиях в Казахстане нет. Но вспоминаются смешные комментарии, которые дают спикеры в России. Дескать, все это происки Запада. Потрясающий комментарий дал "эксперт" Игорь Коротченко – оказывается, это англосаксы перед встречей Путина с Байденом стараются обеспечить выигрышные позиции. Понятно, что в головах таких деятелей руины.

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Здесь, конечно, нет никаких рук или ног Москвы или Запада. Есть совершенно очевидное накопившееся огромное раздражение от несменяемой власти, от того, что страна не движется вперед, в стране нет реформ, нет достаточной свободы частного предпринимательства, свободы слова и так далее. Назарбаев – человек, который более 30 лет у власти, еще с советских времен.

Был и конкретный повод – двукратное одномоментное повышение цены на бытовой газ. Это глупость, классическая арбузная корка, на которой власть поскользнулась.

Токаев грамотно реагирует на протесты

Конечно, надо отдать должное президенту Токаеву. Он достаточно грамотно реагирует на протесты. В первые же минуты он в два с половиной раза понизил цену на газ, потом принял целый ряд откровенно популистских экономических мер, отправил правительство в отставку, тут же нашли виноватого – директора завода.

Плюс попытка жестко пресечь протесты путем введения чрезвычайного положения в Алматы и в том западном районе, где протесты вспыхнули.

Протест в Казахстане – это не украинский Майдан

Какое-то движение от постсоветского пространства есть. Выползание из совка. Когда в Советском Союзе было такое, чтобы милиция браталась с протестующими? Когда такое было, что правительство уходит в отставку под давлением народа? Но как ситуация сложится дальше, трудно сказать.

Сейчас многое зависит от массы обстоятельств. В этом протесте нет политического лидерства. И откуда бы ему взяться? Там никогда не было цивилизованной политической конкуренции.

Тем не менее, какие-то попытки самоорганизоваться есть. В каких-то случаях идет столкновение с полицией, в каких-то полиция переходит на сторону народа.

И ясно, что большое количество людей не удовлетворяют просто косметические меры. Люди хотят перемен.

В отличие от Украины, где была явная альтернатива, и даже в отличие от Беларуси, хотя там все и неудачно кончилось, но где были альтернативные идеи, альтернативная команда, в Казахстане ничего этого нет. Есть только общее раздражение, общая усталость от назарбаевского режима.

Сейчас главный вопрос – насколько какие-то политические силы смогут проявить себя в качестве альтернативы. Вот тогда это все заиграет.

"Старик, уходи!" – этого недостаточно для революции

У казахов есть очевидное мужество, смелость, готовность идти до конца и даже готовность умирать. Это важный компонент, необходимый для того, чтобы протест перешел в фазу революции. Но важно, чтобы была хоть какая-то программа.

Пока у протестующих только одно: "Старик, уходи!" Это выношенный крик души. Эти постоянные рожи их действительно достали. Есть желание перемен. Но больше ничего нет. Этого недостаточно для того, чтобы перейти в революцию.

Но в любом случае это хорошая история, потому что Казахстан немножко освежится. Ушло правительство, которое подбирал Назарбаев. Токаев сейчас получит большую свободу для тех реформ, которые он хочет проводить.