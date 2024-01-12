Власти Ирландии решили, когда отправят украинцев на родину: что известно

В ирландском правительстве заявили, что не будут отправлять украинских беженцев домой, пока в Украине не завершится начатое Россией полномасштабное вторжение. Там считают, что на территории украинского государства сейчас нет безопасных городов.

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Об этом сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в комментарии изданию Irish independent в пятницу, 12 января. Страна приняла около 100 тысяч украинцев после начала войны, около 20 тысяч уже вернулись на родину.

"Ни один украинский беженец не будет отправлен обратно в Украину, пока не закончится война с Россией", – заявил Варадкар.

Политик также ожидает, что Европейский союз продлит статус временной защиты беженцам, которые спасаются от войны.

"Я не могу себе представить, чтобы кого-то отправили обратно в Украину, пока там не станет безопасно. Очевидно, что в некоторых частях страны война бушует каждый день, есть и другие части страны, которые периодически подвергаются ракетным обстрелам", – сказал премьер Ирландии.

Он считает, что безопасным нельзя назвать ни один регион Украины сейчас.

Напомним, что Ирландия ужесточает правила для переселенцев из Украины. Уже с 29 января помощь для проживающих в государственном жилье уменьшается с 220 евро до 38,8 евро в неделю, т.е. примерно с 9,2 тыс. грн до 1,6 тыс. грн. Кроме того, бесплатное жилье украинцам будет предоставляться всего на 90 дней, тогда как раньше проживать в нем разрешалось бессрочно.

Как сообщал OBOZ.UA, Ирландия – не единственная страна ЕС, которая ужесточает условия пребывания украинцев. Так, в Чехии тоже ощутимо изменились правила проживания для беженцев.

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