Власти Грузии планируют ограничить иностранное финансирование СМИ: прикрываются британскими стандартами

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" собирается внести в парламент два законопроекта – о СМИ и прозрачности иностранного влияния. Первый документы ограничит финансирование медиа из иностранных источников.

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Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. По его словами, законопроект о СМИ разработают "на основе британского законодательства".

Он установит "стандарты объективности СМИ" и ограничит их финансирование из-за рубежа. При этом доходы от коммерческой рекламы и другие подобные доходы не должны быть затронуты.

Второй законопроект касается "иностранных агентов" – Мдинарадзе утверждает, что новый документ будет аналогом американского закона FARA (Акт о регистрации иностранных агентов).

"В прошлом году мы приняли упрощенную версию, однако вы знаете, что несколько десятков самых богатых и крупных НПО, получающих внешнее финансирование, не прошли регистрацию в реестре. Поэтому вместо него мы получим новый американский закон, прямую копию его нынешней версии, и гарантируем его полную реализацию", – сказал представитель партии.

В этом законопроекте, который планируют разработать депутаты, статус "иностранного агента" будут получать не только некоммерческие организации, но и физические лица. За неисполнение положений закона может быть введена уголовная ответственность.

Напомним, что в мае прошлого года парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении законопроект об "иностранных агентах", который ранее спровоцировал многотысячные протесты и критику.

С 2012 года аналогичный закон действует в РФ. Согласно ему статус "иноагента" присваивают лицам, которые, по мнению Кремля, получают "иностранную поддержку" или находятся под "иностранным влиянием".

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Грузии, легитимность которого не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинской общественности, прекратил полномочия 49 депутатов. Это члены трех оппозиционных коалиций.

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