Власти Армении заявили о попытке государственного переворота: боевики готовились на территории России

В Армении заявили, что разоблачили попытку государственного переворота, который планировала осуществить группа из семи человек путем узурпации власти с применением насилия. Мятежники проходили обучение на российской военной базе в Ростове-на-Дону.

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Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода "Эхо Кавказа" со ссылкой на Следственный комитет Армении. Отмечается, что ведомство возбудило уголовное дело о попытке узурпации власти в отношении пяти граждан Армении и двух бывших жителей Нагорного Карабаха.

Имена обвиняемых по делу не называют. Отмечается только, что три из них задержаны, еще четверо были объявлены в розыск.

По версии следствия, они планировали захватить власть в стране, используя оружие. Для этого эта преступная группа вербовала граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха за вознаграждение в 220 тысяч рублей в месяц.

Завербованных отправляли в военную базу в Ростове-на-Дону под предлогом прохождения трехмесячного собрания для обучения с новыми видами тяжелого оружия.

После этого завербованным сообщалось, что конечная цель сборов – возвращение в Армению для свержения действующей власти.

Во время учений на российской военной базе с будущими мятежниками проводили занятия по ведению боя в закрытых помещениях и внутри зданий

Как сообщили в армянском Следкоме, некоторые завербованные отказались участвовать в перевороте и вернулись домой. Другие члены группы мятежников не завершили свой преступный умысел, поскольку были разоблачены правоохранителями.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг резкой критике действия российских властей на территории Армении. Он также обвинил Россию в том, что она "открыто призвала армянское население свергнуть власть". По его словам, эта пропаганда из Москвы против Армении не прекращается.

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