'Владимир, ты сам это назвал': Хиллари Клинтон заявила, что Россия сама спровоцировала расширение НАТО

Бывший государственный секретарь США Хилари Клинтон убеждена, что одним из ключевых факторов, способствовавших началу полномасштабной войны в Украине, стала "отвратительная внешняя политика" 45-го президента Дональда Трампа. При этом именно диктатор РФ Владимир Путин виноват, что его "страшилки" о расширении НАТО, становятся реальностью.

Слова политика передает The Reuters. Она выступила в Госдепартаменте перед журналистами и обратилась к критике своего конкурента, который победил ее на выборах главы государства в 2016 году.

"Трамп проводил политику, за которой последовало отчуждение наших союзников. Появились значительные вопросы и сомнения, готовы ли Соединенные Штаты поддерживать страну, в которую военной силой вторгнется Россия", – заметила Клинтон.

Видео дня

Она поддерживает кандидатуру Байдена на следующих президентских выборах, поскольку всю каденцию он преследовал многие приоритеты администрации Барака Обамы, в которой она была главным дипломатом США. А ключевыми принципами правящей партии остаются ключевые ценности Соединенных Штатов.

"Защита демократии, расширение НАТО... Кстати, о последнем, Владимир, вы сами виноваты, что это происходит. Никто не принуждает нации вступать в Альянс против их воли", – обратилась она к кремлевскому фюреру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Клинтон, заявленным ранее, нападения на Украину со стороны России можно было избежать, если бы западный мир "поставил на место" президента РФ Путина еще в 2008 году. Тогда армия оккупантов вероломно вторглась в Тбилиси на танках и им это сошло с рук.

А ее супруг и бывший президент США Билл Клинтон указал, что четкое понимание о будущем вторжении российских войск в Украину сложилось у него после разговора с Путиным в 2011 году. Тогда президент РФ заявил, что не считает Крым неотъемлемой частью Украины и "не обязан" соблюдать обязательства РФ по Будапештскому меморандуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!