Владелец и сотрудники гостиницы и работники муниципалитета: в Турции задержали 14 человек из-за пожара на горнолыжном курорте

У Турции задержали 14 человек во время расследования причин пожара в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center в провинции Болу. Трагедия произошла 22 января и забрала жизни 78 человек.

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Среди задержанных владелец отеля Халит Эргюль, генеральный директор Эмир Арас, управляющий Зеки Йылмаз, начальник пожарной службы Болу, архитектор в отставке и работники кухни, а также трое человек из мэрии Болу. Об этом в пятницу, 24 января, сообщило Anadolu Ajansı.

Из 14 подозреваемых, которые были задержаны в рамках расследования Главной прокуратуры, десятерых доставили в здание суда Болу. Восемь подозреваемых, включая Халита Эргюля, Эмира Араса и Зеки Йылмаза, были переданы в дежурную часть мирового уголовного суда с ходатайством об их аресте.

Продолжаются процедуры в отношении еще шестерых человек. Двое из задержанных все еще находятся на рассмотрении в прокуратуре, четверо — в жандармерии.

Министр юстиции Йылмаз Тунч после проверки отеля комиссией заявил, что расследование выявило новые документы и выводы относительно происхождения пожара, а также записи с камер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подтвердил свою приверженность тому, чтобы каждый, кто может быть причастен к пожару, отдав предпочтение прибыли над безопасностью, был привлечен к ответственности.

"Те, кто причинил нашему народу эту большую боль из-за ошибок, халатности, нарушений и жадности, обязательно будут привлечены к ответственности перед судом", – сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что пожар начался в ресторане на четвертом этаже отеля, обшитого деревом, и быстро распространился на верхние этажи. Люди были вынуждены выпрыгивать из окон или пытаться спастись с помощью простыней. Многие погибли именно так.

Согласно последним данным, погибло 78 человек, еще более полусотни посетителей гостиницы получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря в турецкой провинции Балыкесир на заводе по производству взрывчатых веществ прогремел мощный взрыв. В результате происшествия погибли 12 человек, еще как минимум трое получили ранения.

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