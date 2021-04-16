15 апреля США ввели новые санкции против России. Они коснулись новых выпусков российского госдолга, а также 32 российских физических лиц и компаний за попытки повлиять на президентские выборы в США и другие акты дезинформации и вмешательства.

В партнёрстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой США применили санкции к восьми физическим и юридическим лицам, связанным с оккупированным Крымом. "Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних российских провокаций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также призывает к необходимости немедленного прекращения Россией военного накопления и агрессивной риторики", — говорится в заявлении.

США впервые официально назвали российскую Службу внешней разведки ответственной за крупнейшую кибератаку в истории, и заявили о высылке десяти сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В санкционный список попали шесть технологических компаний и организаций в России, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В росСМИ пишут, что, кроме санкций, США предпримут ещё ряд шагов, которые анонсированы не будут и останутся "незамеченными". Якобы об этом The Wall Street Journal заявил источник в администрации, намекая на "тайные действия", в том числе в киберпространстве.

В СВР на обвинения ответили цитатой из кинокомедии "Кавказская пленница": "а потом, на развалинах часовни..." А вот роспропаганда (что у Владимира Путина на уме, то у работников кремлёвского "Союза пера и орала" на языке) отреагировала на новость менее сдержанно.

К примеру, главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" и ИА Sputnik (главные рупоры роспропаганды), комментируя происходящее, написала в Telegram-канале: "Возвращение Донбасса домой может считаться ассиметричным ответом? Например" и "А неотвратимым ответом возвращение Донбасса домой может считаться?"

Потом Маргариту Симоновну понесло, и она поставила опрос на тему "Что мы сделаем в ответ?" с вариантами ответов: "Вернём Донбасс", "Вернём Донбасс, Одессу и Харьков", "Откажемся от доллара", "Запретим американские соцсети и платформы", "Разорвём дипотношения", "Простим", "Разместим ракеты на Кубе".

Если верить промежуточным итогам этого опроса (роспропаганду не единожды ловили на накручивании подписчиков, просмотров и лайков), россияне не хотят разрывать дипотношения с США (ибо хотят ездить на "загнивающий Запад"), отказываться от доллара (ибо за рубль скоро будут давать в морду даже в России), запрещать американские соцсети и платформы (ибо в России нет аналогов).

Зато "вернём Донбасс, Одессу и Харьков" — это пожалуйста. Хотя подобное решение станет выстрелом не в ногу, а сразу в голову, с учётом последующих за эскалацией новых санкций.

В реакции на санкции забавно то, что накануне роспропаганда радостно вещала о победе Владимира Путина над США после звонка Джо Байдена и приглашения на переговоры на территории нейтральной страны (предлагаем Гаагу, чтобы два раза не запрягать).

Тогда работники "Союза пера и орала" писали, что президент США "в очередной раз расписался в полной собственной беспомощности". Якобы он, "поняв, что без разговора с Россией в современном мире никуда", вынужден был пригласить Путина на встречу в нейтральной стране. Роспропаганда ни на минуту не сомневается, "кто окажется сильнее и харизматичнее". И сочувствует администрации американского президента, "учитывая все особенности нынешнего главы США, включая забывчивость, рассеянность и прочие подобные непредвиденные обстоятельства..." Мы давно подметили, что в России опять сели на велосипед времён президентских выборов в США, когда российские агенты влияния злословили о здоровье Байдена.

Напомним, из-за чего сыр-бор вокруг звонка.

В марте Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести публичную дискуссию после того, как президент США назвал его убийцей. На что получил обидный ответ в духе "в графике Джо Байдена подобный разговор не значится".

"Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Я бы сказала, что президент уже провёл разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он ещё не взаимодействовал. А мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч", — отметила она.

Владимир Путин в сердцах уехал на выходные в тайгу в компании министра обороны Сергея Шойгу. А по возвращении началась переброска солдат и военной техники на украинско-российскую границу и оккупированные Россией украинские территории.

Ещё 13 и 14 апреля роспропаганда вещала, что Путин заставил США считаться с ним, хотя звонок говорит об обратном. Инициатива американцев свидетельствует о том, что США внимательно наблюдают, чем занимается Россия, и готовы жёстко реагировать. И это Владимиру Путину надо считаться с Джо Байденом, а не наоборот.

Как бы то ни было, "победа" Путина оказалась пирровой. Простой российский народ заплатил высокую цену за то, чтобы президент России сделал вид, что всех переиграл, и ему позвонил Джо Байден. Переброска десятков тысяч солдат и сотен единиц военной техники обошлась налогоплательщикам в миллионы рублей.

На днях Росстат отчитался, что по итогам 2020 года за чертой нищеты (менее, чем на 3 долл. в день) в России живёт 17,8 млн человек (официальные цифры можно смело умножать на два-три). Чтобы победить бедность, в Госдуме РФ даже предлагают разрешить россиянам собирать валежник пилами и топорами. Якобы это позволит "оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности". Но депутаты зря способствуют росту "популяции" пил и топоров, ведь на них можно "поднять" ещё быстрее, чем на вилы.

"Ответ на санкции США будет неотвратимым. Посол США в России вызван в МИД РФ, разговор будет тяжёлым", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Надеемся, в ответ на санкции российские чиновники откажутся от иностранного гражданства, недвижимости, авто премиум-класса и банковских счетов за границей, а также вернут своих детей и внуков в матушку-Россию.

Тем временем Североатлантический Альянс поддержал новые санкции США против России. "Союзники по НАТО поддерживают Соединённые Штаты и солидарны с ними после того, как 15 апреля они объявили о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России. Союзники принимают меры индивидуально и коллективно для укрепления коллективной безопасности Североатлантического альянса", — сказано в официальном заявлении на сайте военно-политического блока.

В связи с введением США новых санкций против России, а также наращиванием вооружённых сил вблизи украинско-российской границы и на оккупированных украинских территориях в Великобритании и Польше были вызваны "на ковёр" послы России. В Великобритании российскому послу указали на то, что Лондон поддерживает введённые санкции. А Польша объявила персонами нон-грата трёх российских дипломатов за "проведение мероприятий в ущерб Республики Польша".

Как считают экономисты, новые санкции стали лучшим выбором из худшего. Но если Путин не придёт в себя, к примеру, решит "вернуть Донбасс, Одессу, Харьков", последует худший, в частности, отключение России от SWIFT и эмбарго на поставки газа и нефти.

Решение за Путиным...

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