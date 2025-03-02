Вэнс поразил Трампа, вмешавшись в разговор с Зеленским – WSJ

Президент США Дональд Трамп был поражен тем, что вице-президент Джей Ди Вэнс на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме вмешался в разговор. Инцидент в Овальном кабинете закрепил статус Вэнса в администрации Трампа как нападающего пса.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Издание не раскрывает настроения "впечатлений" Трампа, но указывает, что с пятницы тот несколько раз говорил работникам Белого дома, что его бывший вице-президент Майкл Пенс никогда бы этого не сделал.

Вэнс в течение 22 минут по большей части сидел молча, пока президент Трамп и Зеленский отвечали на вопросы журналистов в Овальном кабинете в пятницу.

На тот момент, когда журналист спросил, поддерживает ли Трамп Владимира Путина, "Вэнс уже был сыт по горло", говорится в статье.

Последовавшее за этим вмешательство Венса спровоцировало напряженное публичное столкновение с Зеленским.

Через день после того, как спор в Овальном кабинете был показан по телевидению по всей стране, консервативные союзники Трампа хвалят Вэнса, а демократы обвиняют его в том, что он сбивает с пути к миру.

"Инцидент закрепил статус Вэнса в администрации Трампа как бойцовой собаки и ожесточенного защитника президента США. С тех пор, как Трамп вступил в должность почти шесть недель назад, Венс спорил в соцсетях с прогрессистами, демократами и, по крайней мере, один раз с коллегой-консерватором и попал в заголовки международных новостей из-за своих упреков в адрес руководства в Европе во время своей первой заграничной поездки", – говорится в статье.

Издание также указывает, что Вэнс находится в авангарде все более влиятельного крыла Республиканской партии, которое скептически относится к иностранной помощи.

Близкие к Вэнсу люди говорят, что он видит свою роль как фиксатора. Некоторые из его союзников сравнивают его со швейцарским армейским ножом, который может решить много проблем для президента.

Но Вэнс сталкивается с значительными политическими рисками, когда строит свое будущее, которое потенциально может включать и его собственную президентскую гонку.

Среди них: сможет ли он оставаться в милости Трампа, который иногда злится на близких советников и публично отвернулся от своего предыдущего вице-президента Майка Пенса.

В настоящее время Вэнс поддерживает хорошие отношения с Трампом. Бывший сенатор Огайо и автор автобиографического бестселлера Hillbilly Elegy также имеет глубокие связи с влиятельными консервативными деятелями, включая сына президента Дональда Трампа-младшего.

Демократы и некоторые дипломаты резко раскритиковали Вэнса и Трампа за обмен мнениями в Овальном кабинете, обвинив вице-президента в подстройке Зеленскому засады и заявив о заранее спланированной попытке саботировать встречу.

"Мне показалось, что это было просто, знаете, как Джей Ди Вэнс сказал: "Эй, посмотри, что я могу сделать, папа!" И это не помогает ситуации. Эти переговоры должны были проводиться за закрытыми дверями", – сказал сенатор Марк Келли, демократ от Аризоны.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, работавший при администрации Обамы, заявил, что "вице-президенту неуместно прерывать главу государства и требовать от него благодарности".

Некоторые республиканцы также выразили разочарование тем, как Трамп и Вэнс провели встречу.

Представитель Майк Лоулер из Нью-Йорка, республиканец в конкурентном округе, сказал, что "крайне недальновидно заниматься такого рода обменом мнениями перед американской и международной прессой, пока вы работаете над соглашением".

Советники Вэнса отвергли, что столкновение в Овальном кабинете было частью заранее спланированной стратегии. Трамп и Вэнс не планировали, что встреча перерастет в конфликт перед журналистами, заявили представители администрации.

Восточная комната Белого дома была создана с расчетом на то, что Трамп и Зеленский проведут телевизионную пресс-конференцию, чтобы отпраздновать подписание соглашения о минералах, направленное на движение у миру с РФ.

Вэнс, по словам его советников, выступил на встрече, потому что ему не понравился вопрос, заданный Трампу о союзе с Путиным, и он хотел поддержать президента.

Он вскочил, чтобы похвалить Трампа за участие в дипломатии и раскритиковать "жесткие" высказывания бывшего президента Джо Байдена о Путине, которые не привели к прогрессу в достижении мира.

Напряжение возросло, когда Зеленский перечислил все случаи, когда Путин не сдержал своего слова. Вэнс, давний критик предоставления помощи США Украине, "отругал украинского президента за то, что тот не проявил благодарности Трампу", пишет газета.

По словам чиновников Белого дома, еще до вмешательства Вэнса Трамп и Вэнс все больше раздражались из-за того, что Зеленский отвергал некоторые заявления президента и сосредоточился на необходимости более широкого мирного соглашения, а не на соглашении о добыче полезных ископаемых, которое он должен был подписать.

"Я очень гордился Джеем Ди Вэнсом, который отстаивал интересы нашей страны", – заявил сенатор Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина).

Сенатор Майк Ли (республиканец, Юта) назвал Вэнса GOAT, что является аббревиатурой от "величайший из всех времен".

В пятницу вечером и снова в субботу днем ​​Белый дом распространил длинный список публичных похвал Трампу и Вэнсу от членов кабинета министров и республиканцев на Капитолийском холме.

Ветеран морской пехоты и сенатор США от Огайо, 40-летний Вэнс, представляет новый, молодой голос в Республиканской партии и рассматривается как явный преемник Трампа.

Но Трамп "произвел фурор", когда в февральском интервью Fox News отрицательно ответил на вопрос, видит ли Вэнса своим преемником. "Нет, но он очень способный", – сказал он, добавив, что есть много "очень способных людей".

Вэнс и его семья катаются на лыжах в эти выходные на курорте Шугарбуш в Вермонте, сообщил представитель Белого дома. Он первый вице-президент за десятилетия, чьи маленькие дети живут в Военно-морской обсерватории США.

Протестующие раскритиковали Вэнса, когда он прибыл в Вермонт. "Поддержите Украину, а не Путина", – гласил один из плакатов.

Как сообщал OBOZ.UA, популярное в США шоу Saturday Night спародировало Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским. Комики сравнили вице-президента США с "котенком" и высмеяли уровень его осведомленности о событиях в Украине.

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