Венгрию невозможно лишить председательства в Совете ЕС, но есть другие рычаги влияния, – вице-президент Еврокомиссии

Согласно установленному порядку, Венгрию нельзя лишить председательства в Совете Евросоюза. Однако существуют другие рычаги влияния, которые будут использовать ЕС. В частности, бойкотирование политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Об этом рассказала вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова в интервью "Общественному". Она также объяснила, почему Орбан не сможет нанести ущерб внутри ЕС.

"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не соглашаемся с политикой господина Орбана", - подчеркнула чиновник.

По ее словам, доверие блока к венгерскому премьеру упало до нуля. И, несмотря на любые свои действия, Виктор Орбан не сможет нанести вред внутри Европейского союза, заверила Юрова.

Вице-президент Европейской комиссии объяснила, почему он не может повлиять на решение ЕС.

"Венгерское председательство приходится на то время, когда Рада не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, смены мандатов в институтах", — заявила вице-президент Еврокомиссии.

По словам Веры Юровой, ЕС уже постепенно готовится к польскому председательству, которое начнется в новом году.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Европарламенте потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС. Группа депутатов Европарламента обратилась с этим к президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберту Мецоли. Основанием для этого требования стали поездки венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин в рамках его самовольного "миротворческого турне".

Ранее в ЕС заявили, что поездка Орбана в Путин нарушила внутренние договоры, ему готовят наказание. Юридическая служба ЕС считает, что своей так называемой "миссией мира" Орбан нарушил соглашение стран ЕС по "осуществлению внешнеполитической деятельности в духе лояльности и взаимной солидарности".

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