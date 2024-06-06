Венгрия подтвердила участие в Саммите мира в Швейцарии: кто ее будет представлять

Венгрия примет участие в Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. В частности, на украинской мирной конференции в следующие выходные будет присутствовать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Соответствующее заявление глава венгерского МИД сделал во время форума в российском Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telex.

"Причина нашего участия в том, что мы абсолютно на стороне мира, а потому мы принимаем участие во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня", – отметил он.

Сийярто отметил, что досадно, что на саммите в Швейцарии не будут присутствовать "обе стороны", имея в виду Россию. Он считает, что "реальных результатов" можно добиться только тогда, "когда за столом переговоров будут все". Министр также объяснил участие Венгрии тем, что страна уважает мирные усилия Швейцарии.

"Поскольку мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы примем участие на уровне министров иностранных дел", – сказал Сийярто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерение принять участие в Саммите в Швейцарии подтвердили делегации из более чем 100 стран. Однако Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

По словам главы государства, РФ шантажирует некоторых лидеров стран, чтобы заблокировать их участие в Саммите мира 15-16 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!