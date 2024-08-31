Венесуэла арестовала и выдала России двух колумбийцев, воевавших за Украину – СМИ

В пятницу, 30 августа, спецслужба Венесуэлы задержала двух колумбийцев, воевавших за Украину. Их выдали государству-террористу России. Иностранцев арестовала ФСБ.

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Об этом сообщила колумбийская газета El Tiempo. Сестра одного из задержанных рассказала, что на них обратили внимание и задержали из-за того, что они были в форме ВСУ в Венесуэле – добирались в Колумбию транзитом через венесуэльскую столицу Каракас.

Между тем "Русская служба ВВС" сообщила, что ФСБ объявила о задержании и аресте двух граждан Колумбии, подозреваемых в участии в войне в Украине на стороне ВСУ. Во время обысков у них изъяли документы и военную форму с отличиями батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. Против них возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве.

Напомним, что Россия является ключевым союзником Венесуэлы. Российская финансовая помощь и кредиты в Венесуэле исчисляются миллиардами долларов США.

Кроме того, Венесуэла – один из крупнейших покупателей российской военной техники. За период с 2005 по 2017 год суммарный объем закупок вооружения и техники оценивался более чем в 11 млрд долл., более 120 танков и САУ, около 240 ББМ, несколько десятков РЗСО "Град" и "Смерч", средства ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, Венесуэла отзывает своих дипломатов из семи государств Латинской Америки. Речь идет о странах, отказавшихся признать "победу" действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах.