Вели себя агрессивно: польские пограничники сорвали прорыв из Беларуси более 220 нелегалов. Видео

Более 220 нелегальных мигрантов пытались прорвать польскую границу со стороны Беларуси. Польские пограничники вместе с военными остановили их.

Инцидент произошел вблизи польского села Беловежа утром в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-центре Пограничной службы Польши. Там также опубликовали соответствующее видео.

Как говорится в сообщении, иностранцы вели себя агрессивно – кидались ветками деревьев и камнями в патрульных Пограничной стражи и польского войска, чтобы освободить себе путь в Европу.

"Во время инцидента у иностранцев изъяли опасный инструмент из дерева и гвозди. Эта попытка была успешно сорвана. Мигранты отступили вглубь Беларуси", – отметили пограничники.

Напомним, что государства Европейского Союза, в частности, соседи Беларуси, еще с лета 2021 года страдают от попыток нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока прорваться через границы. Страны уверены, что это организованная режимом непризнанного президента РБ Александра Лукашенко гибридная атака, курируемая белорусскими спецслужбами.

Как сообщал OBOZ.UA, в МВД Польши заявили, что в случае "серьезного инцидента" вместе с Литвой, Латвией и Эстонией приостановят функционирование всех пунктов пропуска на своей границе с Беларусью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!