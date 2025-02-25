Ведущий европейский концерн планирует перепрофилировать автомобильные заводы в Германии на военное производство – Reuters

Ведущий европейский производитель боеприпасов Rheinmetall собирается перепрофилировать два своих автомобильных завода в Германии на производство преимущественно оборонного оборудования. На это решение повлиял ожидаемый рост оборонных потребностей и расходов в Европе на фоне политической напряженности в США из-за войны в Украине.

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Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что расширение оборонной сферы коснется заводов концерна в Берлине и Нойсе.

На этих предприятиях сейчас производят автозапчасти. Отчасти на решение перепрофилировать производство повлияло и то, что автомобильный бизнес сейчас столкнулся с проблемами, поскольку немецкие автопроизводители борются с высокими издержками и конкуренцией из-за границы.

Согласно планам Rheinmetall, оба завода станут частью подразделения по производству оружия и боеприпасов компании и будут работать как так называемые гибридные заводы, что позволит сохранить производство определенного количества автомобилей.

"Прежде всего заводы выиграют от промышленной мощи, которую имеет Rheinmetall Group как основной поставщик военного оборудования, а также от высокого спроса на оборонную продукцию со стороны клиентов в Германии и во всем мире", – говорится в комментарии изданию.

В концерне также сообщили, что на этих объектах не будут обрабатывать взрывчатку, но будут производить защитные и механические компоненты для военного использования.

Оборонные заводы Европы ждут больших заказов

Акции европейских производителей оружия резко выросли в ожидании бума расходов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Европе предстоит увеличить инвестиции в военные ресурсы.

Аэрокосмический и оборонный индекс STOXX на прошлой неделе достиг рекордных значений. Инвесторы делают ставку на то, что правительствам региона придется больше тратить на оружие и военную технику, поскольку США готовятся отступить и оставить Европу одну.

Это также может дать толчок немецкому производству оружия в то время, когда традиционно сильные сектора, особенно автопроизводители, включая Volkswagen, уменьшают свои мощности и сокращают тысячи рабочих мест.

Издание отмечает, что рыночная стоимость Rheinmetall резко возросла после вторжения России в Украину. Согласно данным LSEG, компания сейчас стоит около 39 млрд евро, что почти вдвое превышает ее стоимость до избрания президентом США Дональда Трампа.

А операционная прибыль Rheinmetall в производстве оружия и боеприпасов за первые девять месяцев 2024 года почти удвоилась – до 339 миллионов евро, тогда как прибыль его автомобильного подразделения упала на 3,8%, до 74 миллионов, о чем сообщалось в ноябре прошлого года.

Намерения Rheinmetall перепрофилировать два своих автомобильных завода на военное производство не единственный случай, когда оборонная компания обнародовала планы по переоборудованию существующих производственных мощностей.

В частности, группа KNDS, которая в соотношении 50 на 50 принадлежит немецкой компании Wegmann & Co GmbH и правительству Франции, согласилась приобрести у французского производителя поездов Alstom завод, расположенный в Восточной Германии. KNDS планирует производить на нем военную технику, в том числе боевой танк LEOPARD 2 и боевую машину пехоты PUMA.

Как сообщал OBOZ.UA, Rheinmetall расширяет свое присутствие и в нашей стране. В 2026 году в Украине заработает завод концерна по производству боеприпасов. У нас уже действует предприятие Rheinmetall, ремонтирующее технику; также строится завод, который будет производить БК, следующим в Rheinmetall хотели бы открыть в Украине завод для изготовления зенитных систем.

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