Вдохновились Украиной? Польша заказала у США 486 установок HIMARS. Фото

Соседняя с Украиной Польша купит у американской оборонной компании Lockheed Martin 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Правительство уже утвердило соответствующее соглашение.

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Об этом заявил глава министерства обороны государства Мариуш Блащак в понедельник, 11 сентября, передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что в 2019 году Варшава заказала еще 18 пусковых установок.

Они поступили на вооружение 1-й ракетной бригады, которая дислоцируется в Торуне и Ожише и входит в состав 16-й механизированной дивизии. Таким образом у польских вооруженных сил всего будет более 500 пусковых установок HIMARS в 28 батареях реактивной артиллерии.

Поставки этой военной техники начнется в 2025 году. Как уточнил глава оборонного ведомства, именно такое количество установок нужно Польше для того, чтобы сдерживать агрессора.

"Я одобрил соглашение о приобретении 486 пусковых установок HIMARS для Войска Польского. Вместе с пусковыми установками, заказанными в 2019 году, Войско Польское будет иметь 500 пусковых установок HIMARS. Оппозиция говорит, что это слишком. Нет, дамы и господа, это не слишком много. Столько же пусковых нужно, чтобы реально сдержать агрессора. Предположим, что правители Кремля решили восстановить Российскую империю. Наша цель – создать ситуацию, в которой сильная польская армия действительно сможет сдержать агрессора. И мы это сделаем", – заявил Блащак.

Также Варшава планирует получить технологию производства высокоточных ракет, которые используются системами HIMARS.

Контракт был заключен между Агентством вооружений Польши и оборонной компанией Lockheed Martin. Закупка HIMARS происходит в рамках реализации польской программы под названием HOMAR-A.

Отметим, что реактивные системы HIMARS активно используются Силами обороны Украины на фронте в условиях полномасштабного вторжения России. Эта техника позволяет украинским военным наносить удары по тылам оккупантов.

HIMARS обеспечивают необходимую огневую поддержку Сухопутных войск, нанося глубокие огневые удары. Они способны точно поражать цели на дальности 70-80 км высокоточными реактивными боеприпасами семейства GMLRS, а также применять тактические баллистические ракеты комплекса ATACMS на дальности до 300 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил во вторник, что расходы на оборону в 2024 году составят 137 миллиардов злотых, то есть более 4% ВВП. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу войны в Украине.