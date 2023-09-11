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Вдохновились Украиной? Польша заказала у США 486 установок HIMARS. Фото

Ольга Липич
Мир
2 минуты
528
Вдохновились Украиной? Польша заказала у США 486 установок HIMARS. Фото

Соседняя с Украиной Польша купит у американской оборонной компании Lockheed Martin 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Правительство уже утвердило соответствующее соглашение.

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Об этом заявил глава министерства обороны государства Мариуш Блащак в понедельник, 11 сентября, передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что в 2019 году Варшава заказала еще 18 пусковых установок.

Они поступили на вооружение 1-й ракетной бригады, которая дислоцируется в Торуне и Ожише и входит в состав 16-й механизированной дивизии. Таким образом у польских вооруженных сил всего будет более 500 пусковых установок HIMARS в 28 батареях реактивной артиллерии.

Поставки этой военной техники начнется в 2025 году. Как уточнил глава оборонного ведомства, именно такое количество установок нужно Польше для того, чтобы сдерживать агрессора.

Вдохновились Украиной? Польша заказала у США 486 установок HIMARS. Фото

"Я одобрил соглашение о приобретении 486 пусковых установок HIMARS для Войска Польского. Вместе с пусковыми установками, заказанными в 2019 году, Войско Польское будет иметь 500 пусковых установок HIMARS.  Оппозиция говорит, что это слишком. Нет, дамы и господа, это не слишком много. Столько же пусковых нужно, чтобы реально сдержать агрессора. Предположим, что правители Кремля решили восстановить Российскую империю. Наша цель – создать ситуацию, в которой сильная польская армия действительно сможет сдержать агрессора. И мы это сделаем", – заявил Блащак.

Также Варшава планирует получить технологию производства высокоточных ракет, которые используются системами HIMARS.

Вдохновились Украиной? Польша заказала у США 486 установок HIMARS. Фото

Контракт был заключен между Агентством вооружений Польши и оборонной компанией Lockheed Martin. Закупка HIMARS происходит в рамках реализации польской программы под названием HOMAR-A.

Отметим, что реактивные системы HIMARS активно используются Силами обороны Украины на фронте в условиях полномасштабного вторжения России. Эта техника позволяет украинским военным наносить удары по тылам оккупантов.

Вдохновились Украиной? Польша заказала у США 486 установок HIMARS. Фото

HIMARS обеспечивают необходимую огневую поддержку Сухопутных войск, нанося глубокие огневые удары. Они способны точно поражать цели на дальности 70-80 км высокоточными реактивными боеприпасами семейства GMLRS, а также применять тактические баллистические ракеты комплекса ATACMS на дальности до 300 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил во вторник, что расходы на оборону в 2024 году составят 137 миллиардов злотых, то есть более 4% ВВП. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу войны в Украине.

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