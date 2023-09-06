'Цена за свободу и независимость': Польша в 2024 году планирует расходы на оборону более 4% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда заявил во вторник, что расходы на оборону в 2023 году составят 137 миллиардов злотых, то есть более 4% ВВП. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу войны в Украине.

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Такое заявление Дуда сделал на открытии 31-й Международной выставки оборонной промышленности в Кельце. Об этом сообщает польское издание RP.

"Когда мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами, мы прекрасно знаем - история и опыт научили нас – что стоит заплатить любую цену за то, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой и чтобы поляки жили безопасно", – сказал Дуда.

Это увеличение значительно превышает 2 процента ВВП, согласованные союзниками по НАТО.

Польша оказалась верным союзником Украины после широкомасштабного российского вторжения. Также Варшава недавно подняла тревогу по поводу угроз со стороны Беларуси, предупредив о "провокациях", особенно с участием дислоцированных там наемников ЧВК "Вагнер".

В рамках своего вооружения Варшава подписала множество контрактов на поставки оружия, в т.ч. с США и Южной Кореей, у которых она заказала танки К2 "Чёрная Пантера" и гаубицы К9.

В прошлом месяце Соединенные Штаты одобрили продажу Польше ударных вертолетов Apache на сумму 12 миллиардов долларов, что является еще одним примером желания Варшавы увеличить свой военный потенциал на фоне войны, которую Россия развязала в Украине.

Также в июне в Польшу прибыла первая партия перспективных танков "Абрамс" американского производства. Всего заказано 366 штук.

Кроме того, в апреле Польша объявила, что подписала с британским европейским подразделением MBDA контракт на поставку ракет и ракетных пусковых установок на сумму 2,4 миллиарда долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае возникновения "серьезного инцидента" Польша, Литва, Латвия и Эстония приостановят функционирование всех пунктов пропуска на своей границе с Беларусью. Данное решение принято на фоне того, что в последние месяцы наблюдается возврат риска нелегальной миграции через белорусскую границу.