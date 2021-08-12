Вблизи Японии грузовое судно село на мель и раскололось пополам

Корабль, плавающий под флагом Панамы, сел на мель в северной японской гавани, а потом раскололся надвое. Из-за кораблекрушения из судна началась утечка нефти.

Об этом сообщило издание Egypt Independent. Отмечается, что инцидент произошел утром в среду, 11 августа в гавани Хатинохе (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Судно "Crimson Polaris" весом почти 40 тонн перевозило измельченную древесину, которую используют как твердое биотопливо. Возле гавани грузовой корабль внезапно сел на мель, но сумел сдвинуться. Однако из-за плохой погоды судно не смогло продвинуться далеко и стало на якорь около 4 км от порта.

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А утром в четверг, 12 августа, корабль распался на две части. Позже в тот же день береговая охрана Японии заметила нефтяное пятно длиной около 5 км и шириной около 1 км, и сумела взять под контроль

На борту находился 21 член экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Две части судна не сдвинулись с места и находятся под пристальным наблюдением патрульных катеров, и к вечеру не было никаких заметных существенных изменений, отметил представитель береговой охраны.