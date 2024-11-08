'Важно единство Европы в поддержке Украины': Зеленский обсудил с Макроном военную помощь. Фото

В четверг, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили, в частности, военную помощь и усиление дальнобойных возможностей.

Видео дня

Об этом сообщает Офис украинского президента. Отмечается, что встреча прошла во время саммита в Будапеште (Венгрия). Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку Плана победы и отметил, что важно единство Европы в помощи Украине.

"Обсудили военную помощь, в том числе тренировки украинской бригады "Анна Киевская", и наши дальнобойные возможности", – добавил Зеленский.

Президент Украины также отметил участие Франции в большинстве коалиций формата "Рамштайн".

Среди ключевых тем переговоров также поддержка Украины по пути в НАТО. Владимир Зеленский отметил, что важно дать Украине приглашение на вступление в Альянс. Поскольку именно этот вопрос является первым пунктом Плана победы.

Ранее стало известно о том, что более 40 лидеров стран ЕС призвали Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину. Они отметили, что после победы политика на президентских выборах в США он должен избегать торговых войн. Также они считают, что он должен воздерживаться от нарушения мирового порядка.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что при лидерстве Трампа Украина и США "имеют потенциал для еще более крепкого сотрудничества".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, выступил на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Венгрии в Будапеште. В своей речи он заявил, что только сила может стать залогом стабильного мира в Европе, а объятия с диктатором Владимиром Путиным не помогут прекратить войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!