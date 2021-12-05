Итак, информацию о том, что встреча Путина с Байденом в видеоформате состоится уже во вторник, официально подтвердили пресс-секретари обоих президентов. Попробуем разобраться, чего ждать Украине по ее итогам и сможет ли Байден вновь отговорить Путина нападать на Украину?

Ведь буквально в пятницу авторитетное американское издание "Washington Post" опубликовало очередную статью о планах нападения России на Украину уже в январе со ссылками на данные американской разведки. В частности, в статье указывается, что вблизи украинских границ сфокусированы около 50 российских батальонно-тактических групп, но эта цифра будет вскоре увеличена до 100. Также планируется переброска новых танковых и артиллерийских частей. "The Washington Post" со ссылкой на информацию от официальных лиц США и документы разведки утверждает, что что Кремль планирует наступление на нескольких фронтах уже в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.

Видео дня

Карту поэтапного наступления РФ на Украину одновременно опубликовало и авторитетное немецкое издание BILD.

А перед этим и министр обороны Украины Резников, который еще совсем недавно заявлял о том, что не верит в полномасштабное наступление России на Украину, заявил, что Россия будет готова к нападению на Украину в январе. Я не вижу смысла вновь повторять свои аргументы, почему этого не произойдет. Совсем недавно я уже подробно писал об этом на OBOZREVATEL. Сейчас лишь поясню, для чего это все было и почему после разговора Байдена с Путиным все успокоится.

Как известно, в субботу пресс-секретарь Путина Песков заявил, что переговоры президента РФ с президентом США Джо Байденом состояться уже в следующий вторник и будут посвящены напряжению, возникшему в Европе. То есть в первую очередь – Украине. Спикер Белого дома Джейн Псаки также уже подтвердила эту информацию.

В создавшейся ситуации обе стороны преследуют собственные цели и задачи. Если говорить о Путине, то тем самым он повышает свои переговорные позиции и принуждает Байдена пойти на прямой диалог. Ещё буквально месяц назад пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки отвечая на вопрос журналистов заявила о том, что двусторонние переговоры на уровне лидеров двух держав не планируются в обозримом будущем. Как видим, под давлением Кремля ситуация изменилась и Байден уже готов провести новый раунд переговоров с Путиным. Помогло ему достичь цели и создание напряженности на белорусско-польской границе при помощи искусственно созданного при помощи Лукашенко миграционного кризиса.

Основная цель Путина – убедить Байдена оказать давление на Зеленского в вопросе реализации политической части Минских соглашений. Именно для этого он планомерно поднимает ставки.

Ведь неслучайно Лукашенко, превращающийся на глазах в "сторожевого пса" Путина, который озвучивает самые дикие по содержанию угрозы Западу, на днях заявил о том, что в ближайшее время планируются совместные белорусско-российские военные учения у наших границ. Лукашенко также заявил, что в случае войны России против Украины Белоруссия будет воевать на стороне России.

А ведь ещё чуть больше года назад в своём интервью Гордону накануне президентских выборов в Беларуси он такую возможность категорически отвергал. Как сильно изменилась ситуация с тех пор. И сейчас он уже открыто говорит и о поставках вооружения беженцам с Донбасса и даже о и о вероятности войны с Украиной.

Кроме того, в свежей статье Washington Post подчеркивается, что Россия, направляя войска к границе с Украиной, поднимает градус напряжения, чтобы выбить у Вашингтона гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, а сам Альянс воздержится от военных действий на территории этой страны и вокруг нее. И подтверждает, что тот вопрос может также обсуждаться между Владимиром Путиным и Джо Байденом уже на следующей неделе во время их видеовстречи.

Многие задавались вопросом о том, почему информационная волна об угрозе российского вторжения в Украину началась именно в США. Так вот сейчас ответ уже стал очевидным. Это была заблаговременная подготовка к новой встрече Байдена с Путиным. Как известно, в Конгрессе и оппозиционных СМИ президент США подвергается жесточайшей критике со стороны республиканцев за то, что он не ввёл санкции против Северного потока -2 летом и пошёл на уступки Путину в этом крайне важном для того вопросе. И на фоне обвала рейтингов Байдена в последние месяцы ещё одна встреча, не говоря уже о возможных новых уступках Путину по ее итогам, будет также активно использована критиками демократов. А так появилось необходимое обоснование для саммита - угроза полномасштабной войны в Европе. И если после этой встречи последует очередной отвод российских войск от наших границ, как это уже было весной, то подано это будет уже не как слабость Байдена, а как акт предотвращения полномасштабной войны и ликвидации угрозы международной безопасности. В общем, ситуация "win-win" как и после встречи в Женеве в июне.

Другой вопрос, что на встрече Байдена с Путиным могут договорится о нас и без нас. И давление на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений по Кремлевскому сценарию со стороны США может резко возрасти. После провала вывода американских войск и во время визита Зеленского в Вашингтон на фоне критики республиканцев Байден себе такого позволить не мог. Но сейчас, когда страсти улеглись, а отведенное на реализацию негласных договоренностей с Путиным в Женеве подходит к концу, пора заняться и "украинским вопросом".

Именно поэтому, как мне кажется, Зеленский в своем ежегодном послании Верховной Раде в очередной раз заявил о том, что готов вести переговоры с Путиным напрямую и без посредников. Только вот сам Путин, как не раз уже заявлял публично и писал в своей известной статье, не считает его самостоятельным игроком, способным выполнять свои обещания. А всего лишь марионеткой в руках Вашингтона и в меньшей мере Парижа и Берлина. А потому предпочитает вести переговоры напрямую с его "кукловодами".

Так что ждем итоги видеовстречи Байдена с Путиным, после которой уже картина станет намного яснее. Как и обоснованность угроз полномасштабной агрессии РФ уже в январе.