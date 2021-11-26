На протяжении вот уже целого месяца ведущие западные, а недавно уже и украинские СМИ пишут о том, что Россия стягивает войска к украинской границе для полномасштабной агрессии уже этой зимой. То есть в ближайшие несколько месяцев. Сперва украинское руководство отмалчивалось и даже опровергало подобную вероятность.

Однако в конце прошлой недели ни кто-нибудь, а глава ГУР МО Буданов в своем интервью американскому изданию "Military Times" заявил, что у украинской разведки есть достоверные данные о готовящемся Кремлем полномасштабном вторжении уже в конце январе. С применением авиации и всех родов войск и вооружений. А уже после этого американское информационное агентство "Bloomberg" сообщило, что в России произведена массовая мобилизация резервистов для того, чтобы контролировать завоеванные после наступления на Украину территории.

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Казалось бы, при такой угрозе и подтвержденных собственной разведкой данных, да еще в такие кротчайшие сроки, руководство Украины должно было срочно созвать закрытое заседание РНБО. Но не для введения дополнительных санкций против граждан Украины, а для разработки плана действий по отражению вероятного наступления российских войск.

Кроме того должна была уже быть объявлена мобилизация резервистов, развертывание территориальной обороны, а Верховная рада также должна была собраться на внеочередное закрытое заседание и внести поправки в бюджет и выделить дополнительные средства на закупку горючего для танков и прочих необходимых вещей в таком случае. Президент должен был уже обратиться с посланием к нации и призвать готовиться к обороне и мобилизации. Но почему то всего этого, как и других необходимых действий со стороны властей, не происходит.

По моему мнению, именно потому, что сам Зеленский и его окружение на самом деле не верит в такую вероятность. О чем, кстати, отдельные представители власти открыто заявляют. В частности, секретарь СНБО Данилов и министр обороны Резников.

По мнению Данилова, маневры российских войск у наших границ необходимы Путину для того, чтобы повысить ставки в переговорах, используя привычный уже аргумент в переговорах с Западом – "бряцание оружием" у наших границ и угроза начала полномасштабной войны в Европе.

Абсолютно логичный аргумент. Если это всегда срабатывало, то зачем изобретать велосипед? Ведь переговоры с США и Западом в целом, и в частности по Украине, давно уже зашли в тупик. Срок, отведенный президентом США Джо Байдном на реализацию негласных договоренностей с Путиным в Женеве, также подходит к концу. Ожидаемых Кремлем результатов нет. Пресс-секретарь Путина Песков уже заявил, что есть необходимость новой встрече Путина с Байденом. А чтобы достичь желаемых результатов, стоить побряцать оружием. Ведь этой весной подобные действия уже принесли результат.

Я также уверен, что до полномасштабной войны дело не дойдет и в этот раз, а все маневры войск РФ ограничатся максимум существенным обострением на линии соприкосновения на Донбассе. И то, даже не сейчас, а как раз через несколько месяцев. Эта тактика, кстати, также не является новой. Так происходит каждый раз, когда переговоры заходят в тупик. По той простой причине, что Кремлю полномасштабная война не выгодна.

На это есть как экономические, так и политические причины.

Что касается экономических причин, то в случае полномасштабной войны РФ против Украины, во-первых, Западом будут сразу же введены намного более жёсткие экономические санкции. Об этом заявил уже не только Байден, но и даже вполне лояльный к Путину президент Франции Эммануэль Макрон. У которого, кстати, в следующем году президентские выборы и ему гораздо важнее урегулировать конфликт на Донбассе, даже за счет украинских национальных интересов, а не наоборот. Статус миротворца вполне может ему помочь в переизбрании, а вот разрастание локального конфликта в полномасштабную войну с возможным массовым потоком мигрантов может привести к поражению.

В Конгрессе США сейчас также разрабатывается законопроект о дополнительных санкциях против РФ в случае начала полномасштабной агрессии. Еще весной, во время предыдущего обострения, лидеры ЕС предупреждали Путина, что в случае наступления на Украину будет введено эмбарго на поставки российской нефти. От продажи которой по-прежнему практически наполовину зависит наполняемость бюджета РФ. А значит - и выплата зарплат госслужащим и пенсионерам. То есть легитимность и поддержка самого Путина и его режима.

Во-вторых, сертификация газопровода "Северный поток-2" также не завершена, а потому поставки газа в ЕС в обход Украины невозможны. Наша ГТС, безусловно, является одним из основных сдерживающих факторов полномасштабной агрессии РФ, а в самом начале отопительного сезона идти на риски срыва поставок газа по контрактам в ЕС и получения миллиардов долларов в бюджет Кремлю нет никакого смысла.

Ведь даже нагнетание слухов и публикации в западных СМИ о вероятном вторжении в Украину уже дают свои результаты. Так, в понедельник, 22 ноября, российский рынок ценных бумаг резко обвалился. Инвесторы массово распродавали активы: индекс "Мосбиржи" закрылся обвалом на 3,58% и впервые с августа опустился ниже 3880 пунктов. Курс доллара вечером 22 ноября резко пошел вверх и достиг 75 руб. (+1,5 руб.).

Среди "голубых фишек" на вечерней сессии сильнее всего падали бумаги "Яндекса". К 20:20 (мск.) они рухнули на 10%. В лидерах падения к вечеру понедельника были также бумаги Сбербанка (6%), "Полюса" (5,83%) и акции "Газпрома" (5,28%), о котором я уже упоминал.

Падали и котировки сырьевого рынка. Нефть подешевела уже на 9% с локального максимума, достигнутого 26 октября ($86,4 за баррель). К тому же Джо Байден намеревается начать продажу стратегических запасов и призывает к этому лидеров крупнейших экономик, включая Китай, для того чтобы снизить цены на мировом рынке. Так что это падение цен наверняка не последнее и становится краткосрочным трендом.

Негативных факторов и рисков российскому рынку ценных бумаг добавляет и ситуация с кредитными расписками "РосНано". "Мосбиржа" 19 ноября приостановила торги всеми девятью выпусками облигаций госкомпании, а вскоре стало известно, что та ищет способы реструктурировать свой долг.

Дополнительное давление на рубль оказывают продажи на рынке ОФЗ и повышенный объем покупок валюты Минфином. Также в ноябре и декабре возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних праздников. В общем, как видим, Запад уже начал давать четкие сигналы, чем может закончиться авантюра Кремля и рынок мгновенно на это отреагировал.

Кроме того, в ЕС в целом и Германии как крупнейшей экономике региона наблюдается пик заболеваемости коронавирусом и правительства некоторых стран уже ввели новые ограничения и объявили локдауны. В частности, Австрия. В Нидерландах проходят массовые протесты против новых ограничений со столкновениями с полицией. Если ситуация и дальше будет ухудшаться, это неминуемо приведет к уменьшению деловой активности и снижению темпа восстановления экономик после прошлогоднего падения. А значит - и к дополнительному падению цен на нефть, как это уже было в прошлом году.

Что касается политических факторов, которые снижают риски полномасштабной агрессии, то они остаются неизменными последние 7 лет.

Совсем недавно Путин заявил в очередной раз в интервью телеканалу Россия -1, что "европейские партнеры" пытаются пересмотреть статус РФ в урегулировании конфликта на Донбассе. То есть все чаще открыто называют Россию не гарантом урегулирования конфликта на Донбассе, а страной-агрессором. На что Россия, по словам Путина, никогда не согласится.

И если вдруг Кремль осмелится на полномасштабную войну, то это не только повлечет санкции, но и тем самым он продемонстрирует той части населения Украины и России, которые все эти годы в миф о "гражданской войне", что все эти годы Путин им врал. И это обязательно негативно скажется на уровне его поддержки в обеих странах даже среди самых ярых его сторонников. Возникает логичный вопрос: зачем идти на такие риски?

Тем более, как указывает министр обороны Украины Резников, украинская армия сегодня значительно сильнее, чем в 2014-15 гг., а потому потери для российской армии также будут гораздо весомее. А значит, и поток гробов вырастет в разы, что также негативно отразится на внутриполитической ситуации в РФ и поддержке режима Путина.

К тому же сейчас у наших границ группировка российских войск значительно ниже, чем весной этого года, что также указывает на неготовность России нападать именно сейчас.

Я уже не раз повторял, что ставка Кремлем уже давно делается на внутреннюю дестабилизацию в Украине. И здесь в последнее время наблюдаются, к сожалению, определённые успехи. Особенно это касается сферы энергетической безопасности. Впереди зима и в Кремле надеются на то, что руководство Украины в случае сильных заморозков и недостатка газа и угля согласится на все озвученные недавно Лавровым условия по безоговорочному выполнению Минских соглашений в обмен на прямой контракт с "Газпромом" и поставку энергоносителей.

Именно для этого Украине уже было официально отказано Кремлем в поставках угля и электроэнергии с РФ. А ведь все годы конфликта, мы продолжали покупать уголь напрямую из России. Включая уголь с оккупированных территорий, на котором после начала блокады ОРДЛО РФ начала еще и зарабатывать дополнительно. Так что в Кремле сейчас будут ждать, а не форсировать события. Этому они за 7 последних лет уже научились.

Если говорить о мотивах Кремля создавать регулярную напряженность у наших границ и угрозу полномасштабной войны, то Путин тем самым постепенно приучает украинское руководство и общество в целом не реагировать на этот вызов. Тем самым подрывая доверие к собственным разведслужбам и власти. Все как в той сказке, в которой мальчик кричал "Волки! Волки!", а когда они действительно напали, никто уже не поверил и не пришел на помощь.