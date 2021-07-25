Ватикан впервые в истории показал свои владения и раскрыл бюджет

Ватикан владеет более чем 5 тысячами объектами недвижимости во всем мире. Однако большинство из них находится в Италии.

Об этом говорится в отчете, который был впервые в истории опубликован Святым Престолом, передает Reuters. Вся информация была указана в финансовом отчете за 2020 год для Святого Престола и первом в истории государственном бюджете Управления Имущества Святого Престола (APSA). Последняя является некой бухгалтерией, что управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает заработную плату и действует как отдел закупок и отдел кадров.

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В документах говорится, что Ватикану принадлежит 4051 недвижимость в Италии и около 1120 за границей, не считая посольств. Отмечается, что приблизительно 14% итальянской собственности сдается в аренду по рыночной цене, остальные объекты – по заниженным ставкам. Около 40% – это институциональные здания, такие как школы, монастыри и больницы.

В опубликованной информации указано, что у Ватикана есть инвестиционная недвижимость в престижных районах Лондона (Англия), Парижа (Франция), Женевы и Лозанны (Швейцария).

В отчете есть данные о том, что покупка здания в Лондоне привело к огромным убыткам после того, как оно было приобретено Государственным секретариатом Ватикана в качестве инвестиции в 2014 году. 27 июля начнется судебный процесс над 10 людьми, кто причастен к покупке недвижимости. Подсудимых обвиняют в финансовых преступлениях.

Кроме того, в бюджетном отчете показан дефицит в 64,8 миллиона евро в 2020 году по сравнению с дефицитом в 79,2 миллиона в 2019 году.

Поясним, что бюджет Святейшего Престола включает центральную администрацию Римско-католической церкви, известную как Курия, которая курирует управление всемирной церковью, насчитывающей 1,3 миллиарда членов, ее глобальные дипломатические представительства и деятельность средств массовой информации. Ватикан, включая музеи Ватикана и банк Ватикана, имеет отдельный бюджет.

Чтобы покрыть дефицит 2020 года, около 50 миллионов евро было взято из Peter's Pence, фонда пожертвований, чтобы помочь Папе Римскому выполнять всемирную работу Церкви. Отмечается, что пандемия COVID-19 сильно ударила по доходам Ватикана в 2020 году.

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