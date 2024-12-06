Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида: Ермак рассказал подробности встреч с командами Трампа и Байдена в США. Фото

Глава Офиса президента Украины в четверг, 5 декабря, Андрей Ермак посетил Соединенные Штаты Америки. В частности, он рассказал о деталях встреч с командами Дональда Трампа и Джо Байдена.

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Об этом Андрей Ермак написал в Telegram. В частности, чиновник посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду.

"Два дня встреч с ключевыми людьми команды Дональда Трампа, а также деловыми кругами США. Пока без фамилий – джентльменская договоренность", – рассказал Ермак.

Он также отметил, что передал им флаги Украины, подписанные воинами героических бригад, которые сейчас на передовой крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой - 95 ОДШб, 92-й, 80-й, 57-й и 3-й ОШБр. Также чиновник подробно рассказал о ситуации на фронте.

В Белом доме продуктивно поработали с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном. , – отметил Ермак.

Также он рассказал, что встречался с заместителем Государственного секретаря США Дж.Бассом.

"Кроме того, встретился с ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами, представителями демократической партии. Был рад видеть Гакима Джеффриса. Беседовал с филантропом и настоящим другом Украины "Уильямом" Акманом, а также с другим представителями бизнесовых кругов США. Спасибо союзникам. Продолжение следует", – резюмировал свой визит Андрей Ермак.

Справка

Партсобрание (Caucus) – встреча членов и сторонников определенной политической партии. Это высший руководящий орган первичных партийных организаций

Ранее сообщалось, что специальный посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф совершил визиты в Катар и Израиль, чтобы начать дипломатические усилия, направленные на достижение перемирия в Газе и освобождение заложников. Так, команда Трампа пытается на дипломатическом уровне добиться прекращения огня в секторе еще до инаугурации нового президента США 20 января.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от ХАМАС освободить израильских заложников. Причем, они должны это сделать до 20 января, инаугурации нового американского лидера. Трамп пригрозил, что если этого не произойдет, Америка устроит на Ближнем Востоке "настоящий ад".

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